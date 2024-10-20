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Чемпионат Германии
Бавария
19.10.2024 19:30 – FT 4 : 0
Штутгарт
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Германия
20 октября 2024, 05:40 | Обновлено 20 октября 2024, 06:01
55
0

Баварія – Штутгарт – 4:0. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7 тура Бундеслиги

20 октября 2024, 05:40 | Обновлено 20 октября 2024, 06:01
55
0
Баварія – Штутгарт – 4:0. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 7 тура чемпионата Германии по футболу. «Бавария» благодаря хет-трику Гарри Кейна и голу Кингсли Комана разгромила «Штутгарт» и вместе с РБ «Лейпциг» разделяет первое место в турнирной таблице.

Кейн в семи турах забил восемь мячей, но все равно уступает в списке бомбардиров Омару Мармушу из «Айнтрахта», который забил на гол больше.

Чемпионат Германии. 8 тур

Бавария – Штутгарт – 4:0

Голы: Кейн, 57, 61, 80, Коман, 89

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чже, Упамекано (Горетцка, 82), Геррейру (Лаймер, 68), Павлович (Палинья, 8), Киммих, Олисе (Сане, 68), Гнабри (Коман, 68), Мюллер, Кейн.

Штутгарт: Нюбель, Хендрикс (Миттельштедт, 66), Шабо, Руо, Вагноман (Чейз, 86), Штиллер, Каразор, Ридер, Левелинг (Вольтемаде, 74), Ундав (Туре, 74), Демирович (Мийо, 66)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Штутгарт Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт Гарри Кейн видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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