Баварія – Штутгарт – 4:0. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 7 тура чемпионата Германии по футболу. «Бавария» благодаря хет-трику Гарри Кейна и голу Кингсли Комана разгромила «Штутгарт» и вместе с РБ «Лейпциг» разделяет первое место в турнирной таблице.

Кейн в семи турах забил восемь мячей, но все равно уступает в списке бомбардиров Омару Мармушу из «Айнтрахта», который забил на гол больше.

Чемпионат Германии. 8 тур

Бавария – Штутгарт – 4:0

Голы: Кейн, 57, 61, 80, Коман, 89

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чже, Упамекано (Горетцка, 82), Геррейру (Лаймер, 68), Павлович (Палинья, 8), Киммих, Олисе (Сане, 68), Гнабри (Коман, 68), Мюллер, Кейн.

Штутгарт: Нюбель, Хендрикс (Миттельштедт, 66), Шабо, Руо, Вагноман (Чейз, 86), Штиллер, Каразор, Ридер, Левелинг (Вольтемаде, 74), Ундав (Туре, 74), Демирович (Мийо, 66)