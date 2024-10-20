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Англия
20 октября 2024, 05:01 | Обновлено 20 октября 2024, 05:25
170
0

Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи 8 тура АПЛ

Портал WhoScored оценил игру украинцев

20 октября 2024, 05:01 | Обновлено 20 октября 2024, 05:25
170
0
Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи 8 тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились матчи 8 тура АПЛ. «Борнмут» неожиданно переиграл «Арсенал» со счетом 2:0, а «Брентфорд» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Украинец Илья Забарный вышел в старте «Борнмута» и провел на поле весь матч. Игру Забарного портал WhoScored оценил в 6,6 баллов. Лучшим игроком матча стал партнер Забарного по центру защиты Сенеси, получивший оценку 7,7.

Еще один наш соотечественник Егор Ярмолюк остался в запасе на игру «Брертфорда» с «МЮ», но вышел на замену на 75 минуте. За прошедшее время украинец получил оценку 6,2.

Напомним, ранее стала известна оценка еще одного украинца, выступающего в АПЛ.

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Манчестер Юнайтед Брентфорд Егор Ярмолюк WhoScored оценки
Сергей Рипьюк Источник: WhoScored
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