Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ
Украинец провел первый матч с 29 сентября
Сегодня состоялся матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Ипсвич» и «Эвертон». Ливерпульский клуб победил со счетом 2:0.
В старте «ирисок» вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, который восстановился от травмы и сыграл впервые с 29 сентября. Миколенко провел сильный матч и получил от известного статистического портала WhoScored высокую оценку – 7.4 балла.
Самые высокие оценки получили авторы забитых голов – Илиман Ндиайе и Майкл Кин. У обоих по 7.8 баллов от WhoScored.
Оценки матча Ипсвич – Эвертон
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