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  4. Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ
Англия
19 октября 2024, 19:53 |
1975
0

Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ

Украинец провел первый матч с 29 сентября

19 октября 2024, 19:53 |
1975
0
Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня состоялся матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Ипсвич» и «Эвертон». Ливерпульский клуб победил со счетом 2:0.

В старте «ирисок» вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, который восстановился от травмы и сыграл впервые с 29 сентября. Миколенко провел сильный матч и получил от известного статистического портала WhoScored высокую оценку – 7.4 балла.

Самые высокие оценки получили авторы забитых голов – Илиман Ндиайе и Майкл Кин. У обоих по 7.8 баллов от WhoScored.

Оценки матча Ипсвич Эвертон

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WhoScored Илиман Ндиайе Майкл Кин Ипсвич Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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