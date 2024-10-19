Солидный балл. Известна оценка Миколенко за победный матч Эвертона в АПЛ

Сегодня состоялся матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором сыграли «Ипсвич» и «Эвертон». Ливерпульский клуб победил со счетом 2:0.

В старте «ирисок» вышел украинский фулбек Виталий Миколенко, который восстановился от травмы и сыграл впервые с 29 сентября. Миколенко провел сильный матч и получил от известного статистического портала WhoScored высокую оценку – 7.4 балла.

Самые высокие оценки получили авторы забитых голов – Илиман Ндиайе и Майкл Кин. У обоих по 7.8 баллов от WhoScored.

Оценки матча Ипсвич – Эвертон