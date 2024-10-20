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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 04:26 | Обновлено 20 октября 2024, 04:43
15
0

Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «У нас отсутствуют важные игроки»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал поражение команды в матче против «Александрии»

20 октября 2024, 04:26 | Обновлено 20 октября 2024, 04:43
15
0
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «У нас отсутствуют важные игроки»
УПЛ ТВ. Сергей Долганский

Тренер полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в 10 туре УПЛ.

«Поражение, какие могут быть ощущения? Понимаете, что команда в недельном цикле даже не тренировалась. Было чувство, что будет хорошая игра, но большая разница, когда люди тренируются и когда играют под давлением. Не все это могут. Разница очень велика.

У нас многое не получилось. В атаке ничего не вышло вообще. Поэтому нужно что-то делать. Мы сидели, говорили, был серьезный разговор. Поэтому следующий матч уже будет более характерен для нас.

До перерыва неплохо выглядели, а и концы матча нечего вспомнить? Мы знали, что так будет. «Александрия» – хорошая команда, она набрала много очков.

Падение Ковталюка? Это обычный момент.

Кем недоволен? Я буду говорить о команде, это наши внутренние дела. Постараемся становиться лучше в следующих играх.

Нет постоянной одиннадцатки для старта? Для нас это большая проблема, отсутствуют важные игроки – тот же Крупский, Павлюк, Мякушко. Поэтому отсутствие устоявшегося состава и важных игроков – это для нас проблема», – сказал Долганский

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия - Ворскла пресс-конференция Сергей Долганский
Сергей Рипьюк Источник: YouTube
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