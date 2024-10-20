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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 04:07 | Обновлено 20 октября 2024, 04:14
34
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Я хочу, чтобы наши футболисты играли смело»

Главный тренер «Оболони» подытожил игру с «Динамо»

20 октября 2024, 04:07 | Обновлено 20 октября 2024, 04:14
34
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Я хочу, чтобы наши футболисты играли смело»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал разгромное поражение 1:5 в столичном дерби с киевским «Динамо».

«Прежде всего, хочу извиниться перед президентом клуба и болельщиками нашей команды за этот результат.

Что касается игры, то мы хотели сыграть смелее. Мы могли бы сыграть в низком блоке, отойти назад, но я хочу, чтобы наши футболисты играли смело, были на мяче.

Вы видели, что когда мы проводили позиционные атаки, мы допустили ошибки, которые «Динамо» использовало. С нашей стороны были правильные решения, но качество их реализации было не на высоте, и это привело к голам», – сказал Шищенко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Сергей Шищенко пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Оболонь
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