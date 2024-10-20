Сергей ШИЩЕНКО: «Я хочу, чтобы наши футболисты играли смело»
Главный тренер «Оболони» подытожил игру с «Динамо»
Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал разгромное поражение 1:5 в столичном дерби с киевским «Динамо».
«Прежде всего, хочу извиниться перед президентом клуба и болельщиками нашей команды за этот результат.
Что касается игры, то мы хотели сыграть смелее. Мы могли бы сыграть в низком блоке, отойти назад, но я хочу, чтобы наши футболисты играли смело, были на мяче.
Вы видели, что когда мы проводили позиционные атаки, мы допустили ошибки, которые «Динамо» использовало. С нашей стороны были правильные решения, но качество их реализации было не на высоте, и это привело к голам», – сказал Шищенко.
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