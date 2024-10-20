Виталий ПЕРВАК: «Наша команда не боялась ничего»

Главный тренер киевского «Левого берега» Виталий Первак прокомментировал ничью своей команды с «Полесьям» (0:0) в 10 туре УПЛ.

– Сегодня мы играли в футбол. Мы играем в свой футбол, в команде квалифицированные футболисты, мы знаем их возможности.

А то, что мы завоевали сегодня только одно очко в Житомире против «Полесья», против одного из лидеров чемпионата – это в копилку плюс. Это важные психологические моменты, которые команда должна только через свою работу получать.

Мы спокойно готовились к этому матчу. Мы попытались сыграть по другой схеме. Наша цель была перекрыть возможности для взятия наших ворот, ведь «Полесье» любит играть через фланговые передачи, из глубины вбегать в завершение – мы перестроились и играли в свою игру. Надо было перекрыть все возможное и невозможное у наших ворот.

А то, что будут зоны за спиной защитников «Полесья» – это мы знали о том, что они будут возникать, и нужно было этим воспользоваться. Случаи были, но, к сожалению, не смогли. И в этом нас подводило индивидуальное мастерство, ведь было немало случаев забивать, сегодня у нас много получалось впереди. Команда бежала вперед, она ничего не боялась, мало играли через передачу назад, больше отдавали вперед.

Будем ли хвалить игроков в раздевалке? Обязательно! Довольны их отношением к игре. Если положить руку на сердце – я доволен сегодняшней игрой в целом, – сказал Первак.