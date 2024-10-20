Богдан ЛЕДНЕВ: «Досадно терять очки с командой из низов таблицы»

Полузащитник житомирского «Полесье» Богдан Леднев поделился впечатлениями от ничьей своей команды в 10 туре Украинской Премьер-лиги в игре против «Левого берега» (0:0).

- Насколько обидно терять очки с командой из низов турнирной таблицы?

- Конечно, обидно. В каждом матче мы ставим перед собой высокие цели. В каждом матче каждое очко будет решающим. Очень досадно, что сегодня, можно сказать, потеряли 3 очка.

- «Левый берег» в обороне сыграл очень дисциплинированно. Какова была установка на преодоление этой обороны?

- Через фланги. Они хорошо перекрывали, но это наши проблемы, которые мы не смогли забить и выиграть игру, – сказал Леднев.