Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм - Астон Вилла - 1:3. Драматизма хватало. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Фулхэм
19.10.2024 17:00 – FT 1 : 3
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2024, 03:01 |
13
0

Фулхэм - Астон Вилла - 1:3. Драматизма хватало. Видео голов и обзор

В субботу состоялись матчи 8-го тура Английской Премьер-лиги

20 октября 2024, 03:01 |
13
0
Фулхэм - Астон Вилла - 1:3. Драматизма хватало. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19-го октября в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» встречался с «Астон Виллой».

Для хозяев матч начался очень удачно, ведь на 5-й минуте Рауль Хименес открыл счет после голевого паса от своего голкипера Бернда Лено.

Но радость «Фулхэма» длилась всего 4 минуты. Морган Роджерс пробил из-за пределов штрафной площадки, и после рикошета от игрока «Фулхэма» мяч влетел в сетку - 1:1.

Далее игра стала настоящим зрелищем для болельщиков. Сначала хозяева не реализовали пенальти, а затем гости вышли вперед благодаря голу Олли Уоткинса.

На 64-й минуте Йоахим Андерсен оставил «черно-белых» в меньшинстве. А на 69-й Исса Диоп срезал мяч в собственные ворота - 1:3.

В конце матча составы команд сравнялись после того, как вторую желтую карточку получил Джейден-Филоджен Бидас.

Английская Премьер-лига. 8-й тур

Фулхэм — Астон Вилла – 1:3

Голы: Хименес, 5, — Роджерс, 9, Уоткинс, 59, Диоп, 69 (автогол).

События матча

90’ +3
Джейден Филоджин-Байдейс (Астон Вилла) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Автогол забил Исса Диоп (Фулхэм).
64’
Йоахим Андерсен (Фулхэм) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
По теме:
Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Лестер – 2:3. Камбэк от Лестера с 0:2. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Челси. Текстовая трансляция матча
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм Астон Вилла Рауль Хименес Бернд Лено видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Футбол | 19 октября 2024, 07:54 26
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки

Судаковым заинтересовался именитый клуб из Лондона

Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Футбол | 19 октября 2024, 18:10 0
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

ПСЖ выиграл голевую перестрелку у Страсбурга, Соболь остался в запасе
Футбол | 20.10.2024, 01:45
ПСЖ выиграл голевую перестрелку у Страсбурга, Соболь остался в запасе
ПСЖ выиграл голевую перестрелку у Страсбурга, Соболь остался в запасе
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Футбол | 19.10.2024, 23:22
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Бокс | 19.10.2024, 12:38
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Тайсон Фьюри заявил о бое с тем, с кем ранее не вышел бы на ринг ни за что
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 3
Футбол
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
19.10.2024, 08:59 3
Футбол
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
18.10.2024, 22:05 20
Футбол
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 2
Футбол
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
18.10.2024, 19:52 117
Футбол
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
18.10.2024, 09:52 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем