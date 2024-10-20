Фулхэм - Астон Вилла - 1:3. Драматизма хватало. Видео голов и обзор

19-го октября в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» встречался с «Астон Виллой».

Для хозяев матч начался очень удачно, ведь на 5-й минуте Рауль Хименес открыл счет после голевого паса от своего голкипера Бернда Лено.

Но радость «Фулхэма» длилась всего 4 минуты. Морган Роджерс пробил из-за пределов штрафной площадки, и после рикошета от игрока «Фулхэма» мяч влетел в сетку - 1:1.

Далее игра стала настоящим зрелищем для болельщиков. Сначала хозяева не реализовали пенальти, а затем гости вышли вперед благодаря голу Олли Уоткинса.

На 64-й минуте Йоахим Андерсен оставил «черно-белых» в меньшинстве. А на 69-й Исса Диоп срезал мяч в собственные ворота - 1:3.

В конце матча составы команд сравнялись после того, как вторую желтую карточку получил Джейден-Филоджен Бидас.

Английская Премьер-лига. 8-й тур

Фулхэм — Астон Вилла – 1:3

Голы: Хименес, 5, — Роджерс, 9, Уоткинс, 59, Диоп, 69 (автогол).