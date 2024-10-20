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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 02:40 | Обновлено 20 октября 2024, 03:00
15
0

Александр КАРАВАЕВ: «График тяжелый, но мы привыкли к нему»

Универсал киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Оболонью»

20 октября 2024, 02:40 | Обновлено 20 октября 2024, 03:00
15
0
Александр КАРАВАЕВ: «График тяжелый, но мы привыкли к нему»
Динамо Киев. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев, выступающий на позициях защитника и полузащитника, Александр прокомментировал победу своей команды в столичном дерби против «Оболони» (5:1). Сам Александр забил один из мячей.

- Мы много общаемся с ребятами, и я говорил Кабаеву, что если он смещается в центр, то пусть или пробивает, или отдает пас вразрез. Он послушался, отдал очень хороший пас, у меня было много времени, чтобы подработать и точно пробить.

- В первом тайме «Динамо» удавалось почти все, а вот после перерыва уже не так легко было с «Оболонью». Почему так?

- Так складывается игра, что где-то удается создавать моменты, а где-то – нет. По ходу матча перестроились, но при этом мы уже добились результата, поэтому сопернику пришлось открываться и у нас еще было много случаев для забитых мячей.

- На следующей неделе два трудных поединка с «Ромой» и «Шахтером». Думали уже о них?

- Понимаем, что график труден, но мы привыкли к нему. Все понимают, в каком клубе играют и какие цели и задачи стоят перед нами. Бесспорно, к ним непосредственно еще не готовились, поскольку самый важный матч – это тот, который следует по календарю. Поэтому сейчас прошла игра с «Оболонью», и с завтрашнего дня уже сделаем коррективы по сыгранному поединку и готовимся к следующему.

- Сегодня было столичное дерби. Был ли этот матч особенным для вас?

- Не сказал бы, что особенным, ведь для нас сейчас каждый матч особенный. У нас насыщенный график и нет времени переживать или радоваться – сыграли игру и готовимся к следующей. Впереди длинный путь, поэтому нужно больше внимания уделять восстановлению. Сейчас это выходит на первый план при подготовке к матчам.

- В прошлом сезоне вы дважды обыграли «Оболонь» в чемпионате, но уступили в Кубке. Вспоминали ли этот поединок?

- В общем, не акцентировали внимание. Но лично я помню все, поэтому вспоминал. Бывают такие моменты – тогда мы создали много моментов, в итоге пропустили, и так и закончили. Но это уже история, сейчас уже другая история, поэтому и готовились по-другому.

- в составе «Оболони» играет много экс-динамовцев, воспитанников нашего клуба. Общались ли с кем-то, может быть, кого-то лично знаете?

- Знаю многих игроков из тех, кто давно играет, но ни с кем не общался. Только хорошо знаю их врача, ведь многие с ним работали в молодежной и национальной сборной. сказал Караваев.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Александр Караваев
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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