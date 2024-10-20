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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 02:00 | Обновлено 20 октября 2024, 02:29
61
0

Владимир БРАЖКО: «Надо иногда удивлять соперника схемой игры»

Опорник киевского «Динамо» прокомментировал игру против «Оболони»

20 октября 2024, 02:00 | Обновлено 20 октября 2024, 02:29
61
0
Владимир БРАЖКО: «Надо иногда удивлять соперника схемой игры»
Динамо Киев. Владимир Бражко

Опорный полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал победу своей команды в дерби с «Оболонью» (5:1), в котором он отличился голом.

- Какие впечатления после разгромной победы?

- Отличные впечатления! Мы же работаем для того, чтобы забивать как можно больше голов, а пропускать как можно меньше. Сегодня так получилось, что мы пять забили, один пропустили. Но есть что улучшать, будем готовиться к следующим матчам.

- Как оценишь свое физическое состояние?

- Немного тяжело, еще нужно несколько дней, чтобы прийти к оптимальным кондициям, потому что я пропустил 10-12 дней, в течение которых почти ничего не делал. Будем тренироваться, набирать форму, чтобы становиться лучше.

– Ты провел сегодня полный матч. Не было сложно?

- В некоторых моментах, когда было много атак, приходилось бегать назад – вперед, было немного тяжело. Но потом открылось второе дыхание, и я хорошо себя чувствовал.

- Ты снова забил гол после фирменного дальнего удара. Как часто тренируешь этот удар?

- Каждую тренировку. Если у меня есть удар, нужно его использовать. Очень рад, что забил и помог команде победить с большим счетом.

– Когда на поле вышел третий центральный защитник, команда перестроилась на другую тактическую схему. Это подготовка к игре с «Ромой»?

- Не знаю, считать ли это именно подготовкой к «Роме». Надо иногда удивлять соперника схемой игры. Когда вышел Биловар, сыграли в три центральных защитника. Надо пробовать что-нибудь новое, интересное, почему бы нет.

- К «Роме» уже готовы?

- Теперь начнем готовиться, ведь матч только закончился, – сказал Бражко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Владимир Бражко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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