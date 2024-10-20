ПСЖ выиграл голевую перестрелку у Страсбурга, Соболь остался в запасе

19-го октября «ПСЖ» принимал на своем поле «Страсбург».

Подопечные Энрике с первых минут начали атаковать и могли забить быстрый гол. Впрочем болельщикам не пришлось долго его ждать. На 18-й минуте Сени Меюлю прекрасно открылся и забил свой дебютный гол за «ПСЖ».

В начале второго тайма Марко Асенсио удвоил преимущество хозяев. И, казалось, парижане были вынуждены добивать соперника, но на 58-й минуте пропустили атаку, которая завершилась голом Секу Мари - 2:1.

Гол от Страсбурга внес в игру немного интриги, но ненадолго. Уже на 66-й минуте Брэдли Баркола снова удвоил преимущество «ПСЖ». На 90-й Ин Ли установил счет 4:1. Единственное, на что игроки «Страсбурга» смогли, так это забить еще один гол в конце матча. Отличился Дауда Дионге.

Украинец Эдуард Соболь, выступающий за «Страсбург» на поле не появился.

Лига 1. 8-й тур

ПСЖ – Страсбур - 4:2

Голы: Меюлю 18, Асенсио 47, Барколя 66, Ли Кан Ин 90 - Мара 58, Дионг 90+2.

Брест – Ренн - 1:1

Голы: Дель Кастильо, 54 - Жота, 86.

Сент-Этьен – Ланс - 0:2

Голы: Франковский, 20, Лабо Ласкари, 79.