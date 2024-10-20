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Франция
20 октября 2024, 01:45 | Обновлено 20 октября 2024, 01:46
19
0

ПСЖ выиграл голевую перестрелку у Страсбурга, Соболь остался в запасе

Гости парижан навязали борьбу фавориту

20 октября 2024, 01:45 | Обновлено 20 октября 2024, 01:46
19
0
ПСЖ выиграл голевую перестрелку у Страсбурга, Соболь остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

19-го октября «ПСЖ» принимал на своем поле «Страсбург».

Подопечные Энрике с первых минут начали атаковать и могли забить быстрый гол. Впрочем болельщикам не пришлось долго его ждать. На 18-й минуте Сени Меюлю прекрасно открылся и забил свой дебютный гол за «ПСЖ».

В начале второго тайма Марко Асенсио удвоил преимущество хозяев. И, казалось, парижане были вынуждены добивать соперника, но на 58-й минуте пропустили атаку, которая завершилась голом Секу Мари - 2:1.

Гол от Страсбурга внес в игру немного интриги, но ненадолго. Уже на 66-й минуте Брэдли Баркола снова удвоил преимущество «ПСЖ». На 90-й Ин Ли установил счет 4:1. Единственное, на что игроки «Страсбурга» смогли, так это забить еще один гол в конце матча. Отличился Дауда Дионге.

Украинец Эдуард Соболь, выступающий за «Страсбург» на поле не появился.

Лига 1. 8-й тур

ПСЖ – Страсбур - 4:2

Голы: Меюлю 18, Асенсио 47, Барколя 66, Ли Кан Ин 90 - Мара 58, Дионг 90+2.

Брест – Ренн - 1:1

Голы: Дель Кастильо, 54 - Жота, 86.

Сент-Этьен – Ланс - 0:2

Голы: Франковский, 20, Лабо Ласкари, 79.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 8 6 2 0 25 - 8 20
2 Монако 8 6 2 0 14 - 4 20
3 Марсель 7 4 2 1 16 - 8 14
4 Лилль 8 4 2 2 13 - 8 14
5 Ланс 8 3 5 0 9 - 4 14
6 Реймс 7 4 2 1 14 - 10 14
7 Страсбург 8 2 4 2 16 - 16 10
8 Лион 7 3 1 3 10 - 12 10
9 Брест 8 3 1 4 11 - 14 10
10 Ницца 7 2 3 2 15 - 7 9
11 Нант 7 2 3 2 9 - 8 9
12 Ренн 8 2 2 4 12 - 12 8
13 Сент-Этьен 8 2 1 5 6 - 20 7
14 Осер 7 2 0 5 9 - 15 6
15 Гавр 7 2 0 5 7 - 15 6
16 Тулуза 7 1 2 4 6 - 10 5
17 Монпелье 7 1 1 5 8 - 21 4
18 Анже 7 0 3 4 5 - 13 3
Полная таблица

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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