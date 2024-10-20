ПСЖ выиграл голевую перестрелку у Страсбурга, Соболь остался в запасе
Гости парижан навязали борьбу фавориту
19-го октября «ПСЖ» принимал на своем поле «Страсбург».
Подопечные Энрике с первых минут начали атаковать и могли забить быстрый гол. Впрочем болельщикам не пришлось долго его ждать. На 18-й минуте Сени Меюлю прекрасно открылся и забил свой дебютный гол за «ПСЖ».
В начале второго тайма Марко Асенсио удвоил преимущество хозяев. И, казалось, парижане были вынуждены добивать соперника, но на 58-й минуте пропустили атаку, которая завершилась голом Секу Мари - 2:1.
Гол от Страсбурга внес в игру немного интриги, но ненадолго. Уже на 66-й минуте Брэдли Баркола снова удвоил преимущество «ПСЖ». На 90-й Ин Ли установил счет 4:1. Единственное, на что игроки «Страсбурга» смогли, так это забить еще один гол в конце матча. Отличился Дауда Дионге.
Украинец Эдуард Соболь, выступающий за «Страсбург» на поле не появился.
Лига 1. 8-й тур
ПСЖ – Страсбур - 4:2
Голы: Меюлю 18, Асенсио 47, Барколя 66, Ли Кан Ин 90 - Мара 58, Дионг 90+2.
Брест – Ренн - 1:1
Голы: Дель Кастильо, 54 - Жота, 86.
Сент-Этьен – Ланс - 0:2
Голы: Франковский, 20, Лабо Ласкари, 79.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|6
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|7
|Страсбург
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|10
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15 - 7
|9
|11
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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