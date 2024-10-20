Играл в Украине. Армения рассматривает Меликяна как замену Петракова

45-летний армянский специалист Егише Меликян попал в список кандидатов на должность главного тренера сборной Армении после того, как Александр Петраков был уволен из-за плохих результатов.

Меликян известен украинским болельщикам. В 2002 году он перешел в донецкий «Металлург» из армянского «Бананца». Также успел поиграть за алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Крымтеплицу" из Молодежного и ужгородскую "Говерлу".

После завершения карьеры начал работать тренером в структуре донецкого "Металлурга". В 2017-м стал главным тренером Стали из Каменского.

С 2021 года возглавляет армянский «Пюник»