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  4. Играл в Украине. Армения рассматривает Меликяна как замену Петракова
Лига наций
20 октября 2024, 06:27 |
134
0

Играл в Украине. Армения рассматривает Меликяна как замену Петракова

Специалист работает главным тренером Пюника.

20 октября 2024, 06:27 |
134
0
Играл в Украине. Армения рассматривает Меликяна как замену Петракова
fcpyunik.am. Егише Меликян

45-летний армянский специалист Егише Меликян попал в список кандидатов на должность главного тренера сборной Армении после того, как Александр Петраков был уволен из-за плохих результатов.

Меликян известен украинским болельщикам. В 2002 году он перешел в донецкий «Металлург» из армянского «Бананца». Также успел поиграть за алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Крымтеплицу" из Молодежного и ужгородскую "Говерлу".

После завершения карьеры начал работать тренером в структуре донецкого "Металлурга". В 2017-м стал главным тренером Стали из Каменского.

С 2021 года возглавляет армянский «Пюник»

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Егише Меликян Лига наций сборная Армении по футболу назначение тренера Александр Петраков
Олександр Сільченко Источник: Sportball24
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