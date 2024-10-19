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  4. Сколько хет-триков уже успел оформить Кейн за Баварию в Бундеслиге?
Германия
19 октября 2024, 23:59 |
212
0

Сколько хет-триков уже успел оформить Кейн за Баварию в Бундеслиге?

На счету английского форварда уже 6 поединков, в которых он забил трижды

19 октября 2024, 23:59 |
212
0
Сколько хет-триков уже успел оформить Кейн за Баварию в Бундеслиге?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

19 октября состоялся матч 7-го тура Бундеслиги между Баварией и Штутгартом на Альянц Арене. Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу баварцев.

Гарри Кейн в этом матче оформил хет-трик, который стал третьим в этом сезоне. Ранее Кейн забил за Тоттенхэм 8 хет-триков за 9 полных сезонов в АПЛ, а во время своего второго сезона в немецком гранде английский форвард оформил уже шесть хет-триков (в матчах против Бохума, Дармштадта, Дортмунда, Майнца, Киля и Штутгарта) в Бундеслиге.

В этом сезоне Харри Кейн сыграл 10 матчей во всех турнирах за Баварию, в которых отметился 13 забитыми голами и 6 ассистами.

Дмитрий БАНАР

ВИДЕО. Хет-трик Кейна в ворота Штутгарта

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Гарри Кейн Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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