Сколько хет-триков уже успел оформить Кейн за Баварию в Бундеслиге?
На счету английского форварда уже 6 поединков, в которых он забил трижды
19 октября состоялся матч 7-го тура Бундеслиги между Баварией и Штутгартом на Альянц Арене. Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу баварцев.
Гарри Кейн в этом матче оформил хет-трик, который стал третьим в этом сезоне. Ранее Кейн забил за Тоттенхэм 8 хет-триков за 9 полных сезонов в АПЛ, а во время своего второго сезона в немецком гранде английский форвард оформил уже шесть хет-триков (в матчах против Бохума, Дармштадта, Дортмунда, Майнца, Киля и Штутгарта) в Бундеслиге.
В этом сезоне Харри Кейн сыграл 10 матчей во всех турнирах за Баварию, в которых отметился 13 забитыми голами и 6 ассистами.
Дмитрий БАНАР
ВИДЕО. Хет-трик Кейна в ворота Штутгарта
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