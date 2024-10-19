Артета объяснил, почему Арсенал впервые проиграл в сезоне 2024/25

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч восьмого тура АПЛ против «Борнмута». «Канониры» уступили со счетом 0:2 и потерпели первое поражение в сезоне.

«На самом деле трудно играть в меньшинстве 60-70 минут в АПЛ. Это несчастный случай, который уже повторился в третий раз с нами в этом сезоне и повлиял на нашу игру. Несмотря на все мы старались, игроки отдавали себя полностью на поле, но этого оказалось недостаточно», – сказал Артета.

Для команды Микеля Артеты это первое поражение в сезоне. Арсенал с 17 очками остается третьим в АПЛ.