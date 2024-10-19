Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета объяснил, почему Арсенал впервые проиграл в сезоне 2024/25
Англия
19 октября 2024, 23:02 | Обновлено 20 октября 2024, 00:13
660
0

Артета объяснил, почему Арсенал впервые проиграл в сезоне 2024/25

«Канониры» неожиданно проиграли «Борнмуту» с Ильей Забарным

19 октября 2024, 23:02 | Обновлено 20 октября 2024, 00:13
660
0
Артета объяснил, почему Арсенал впервые проиграл в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч восьмого тура АПЛ против «Борнмута». «Канониры» уступили со счетом 0:2 и потерпели первое поражение в сезоне.

«На самом деле трудно играть в меньшинстве 60-70 минут в АПЛ. Это несчастный случай, который уже повторился в третий раз с нами в этом сезоне и повлиял на нашу игру. Несмотря на все мы старались, игроки отдавали себя полностью на поле, но этого оказалось недостаточно», – сказал Артета.

Для команды Микеля Артеты это первое поражение в сезоне. Арсенал с 17 очками остается третьим в АПЛ.

По теме:
Названы пять лучших левых защитников АПЛ. Кто возглавил рейтинг?
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Борнмут чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аисты тоже имеют зубы. Левый берег удержал ничью против Полесья в Житомире
Футбол | 19 октября 2024, 19:56 9
Аисты тоже имеют зубы. Левый берег удержал ничью против Полесья в Житомире
Аисты тоже имеют зубы. Левый берег удержал ничью против Полесья в Житомире

Команда Ашура впервые не забила соперникам в текущем сезоне

Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Футбол | 19 октября 2024, 17:29 153
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби

Команда Шовковского победила в УПЛ перед визитом к «Роме» в Лиге Европе

Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
Футбол | 19.10.2024, 23:49
Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
Ювентус в большинстве дожал Лацио. Фонсека с Миланом прервал серию неудач 
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Футбол | 19.10.2024, 18:10
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Футбол | 19.10.2024, 09:09
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
18.10.2024, 19:52 117
Футбол
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
18.10.2024, 07:10
Бокс
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
19.10.2024, 07:54 26
Футбол
Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
19.10.2024, 00:17
Футбол
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
18.10.2024, 09:52 8
Теннис
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
Экс-арбитр ФИФА пояснил, почему не засчитан гол в ворота Шахтера на 90+3-й
18.10.2024, 23:59 4
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем