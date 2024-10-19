Виталий ПЕРВАК: «Грех жаловаться, но имели возможность выиграть у Полесья»

В 10 туре УПЛ футболисты «Полесья» разошлись миром дома с «Левым берегом» – 0:0.

Главный тренер гостей Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, могли ли его подопечные сегодня рассчитывать на большее.

«Грех жаловаться. Доволен, как сегодня подопечные выполнили установку и добытым очком. Да, могли даже выиграть, но и у хозяев также были голевые моменты. Поэтому, как по мне, итоговый счет – по игре.

Что помогло дать бой одному из лидеров чемпионата? Правильно выбранная тактика. Во время октябрьской паузы в чемпионате в спарринге с «Металлистом 1925» решили сыграть в три центральных защитника и эта схема оказалась эффективной. Поэтому и сегодня взял на вооружение 3-5-2, пытаясь плотными действиями в среднем блоке усложнить жизнь хозяевам. Хотя их фланговые игроки и нам донимали, но на последнем рубеже на высоте был кипер Максим Механив. Радует, что уже во втором матче подряд мы сохранили свои ворота нетронутыми. Вот еще бы исправить прицел.

Сейчас «Левый берег» занимает 14 место в УПЛ, набрав восемь очков.

Ранее мы сообщали, что появился видео обзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Полесье» и «Левый Берег».