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  4. «Я знаю это больше других». Джеко похвалил Довбика перед матчем с Интером
Италия
19 октября 2024, 22:38 |
213
0

«Я знаю это больше других». Джеко похвалил Довбика перед матчем с Интером

Эдин рад за Артема

19 октября 2024, 22:38 |
213
0
«Я знаю это больше других». Джеко похвалил Довбика перед матчем с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Бывший форвард Ромы Эдин Джеко похвалил нынешнего нападающего волков Артема Довбика.

«Я больше всех знаю, насколько сложна Серия А. В прошлом году он был лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. В Италии ему сначала было немного сложно, но потом он мне понравился. Он не сдавался, и теперь ему все дается легко. Я рад за него», – сказал Джеко.

В воскресенье, 20 октября, Рома сыграет матч 8-го тура Серии А с Интером.

В текущем сезоне в активе Довбика 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9 место, имея в активе 10 очков.

Ранее свое мнение о Довбике накануне матча Рома – Интер выразил и итальянский журналист Стефано Агрести.

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Эдин Джеко Артем Довбик Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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