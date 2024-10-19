«Я знаю это больше других». Джеко похвалил Довбика перед матчем с Интером

Бывший форвард Ромы Эдин Джеко похвалил нынешнего нападающего волков Артема Довбика.

«Я больше всех знаю, насколько сложна Серия А. В прошлом году он был лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги. В Италии ему сначала было немного сложно, но потом он мне понравился. Он не сдавался, и теперь ему все дается легко. Я рад за него», – сказал Джеко.

В воскресенье, 20 октября, Рома сыграет матч 8-го тура Серии А с Интером.

В текущем сезоне в активе Довбика 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9 место, имея в активе 10 очков.

Ранее свое мнение о Довбике накануне матча Рома – Интер выразил и итальянский журналист Стефано Агрести.