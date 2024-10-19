Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Имеет оружие. Итальянский журналист видит в Довбике опасность для Интера
Италия
19 октября 2024, 17:01 |
345
0

Имеет оружие. Итальянский журналист видит в Довбике опасность для Интера

Стефано Агрести считает, что вокруг Артема можно строить команду

19 октября 2024, 17:01 |
345
0
Имеет оружие. Итальянский журналист видит в Довбике опасность для Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Стефано Агрести поделился мнением по поводу завтрашнего матча 8-го тура Серии А между Ромой, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, и Интером.

«Рома – конкурентоспособная команда. Я считаю, что Довбик может стать очень важным игроком, у него есть оружие, которое может поставить Интер в затруднительное положение. Однако между этими двумя командами есть большая разница.

Пока Довбик играет в команде, у которой есть трудности, которая сменила тренера после четырех матчей – в новой и более напряженной обстановке, чем была в Жироне.

Он продемонстрировал, что является отличным игроком, настоящим центральным нападающим. Он мне очень нравится, вокруг него можно строить команду», – сказал Агрести.

В текущем сезоне в активе Довбика 9 матчей в составе Ромы во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9-е место, имея в активе 10 очков.

По теме:
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Тренер Ромы рассказал о ситуации Довбика перед дерби с Интером
Варан получил должность в Комо – недавно француз завершил карьеру
Артем Довбик Интер Милан Рома Рим Рома - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игрок Арсенала сделал предложение испанской секс-бомбе
Футбол | 18 октября 2024, 20:25 2
ФОТО. Игрок Арсенала сделал предложение испанской секс-бомбе
ФОТО. Игрок Арсенала сделал предложение испанской секс-бомбе

Давид Райя женится на Татьяне Трубуль – пара показала милые кадры предложения руки и сердца

ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
Футбол | 18 октября 2024, 22:05 20
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?

Конопля отправил мяч в свои ворота, но во время атаки Диего Кариока сфолил на Педро Энрике

Сан-Паулу надеется продлить контракт с вундеркиндом, которого хотел Шахтер
Футбол | 19.10.2024, 18:07
Сан-Паулу надеется продлить контракт с вундеркиндом, которого хотел Шахтер
Сан-Паулу надеется продлить контракт с вундеркиндом, которого хотел Шахтер
У Мудрика проблемы? Челси рискует потерять заработанные очки
Футбол | 19.10.2024, 15:43
У Мудрика проблемы? Челси рискует потерять заработанные очки
У Мудрика проблемы? Челси рискует потерять заработанные очки
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Футбол | 19.10.2024, 09:09
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
18.10.2024, 08:47 3
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
18.10.2024, 08:33
Бокс
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
17.10.2024, 16:15
Футбол
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
18.10.2024, 17:15
Футбол
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
17.10.2024, 18:36 1
Футзал
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
19.10.2024, 07:10 3
Футбол
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
17.10.2024, 17:20 1
Бокс
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем