Имеет оружие. Итальянский журналист видит в Довбике опасность для Интера

Итальянский журналист Стефано Агрести поделился мнением по поводу завтрашнего матча 8-го тура Серии А между Ромой, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, и Интером.

«Рома – конкурентоспособная команда. Я считаю, что Довбик может стать очень важным игроком, у него есть оружие, которое может поставить Интер в затруднительное положение. Однако между этими двумя командами есть большая разница.

Пока Довбик играет в команде, у которой есть трудности, которая сменила тренера после четырех матчей – в новой и более напряженной обстановке, чем была в Жироне.

Он продемонстрировал, что является отличным игроком, настоящим центральным нападающим. Он мне очень нравится, вокруг него можно строить команду», – сказал Агрести.

В текущем сезоне в активе Довбика 9 матчей в составе Ромы во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9-е место, имея в активе 10 очков.