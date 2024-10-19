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19 октября 2024, 22:01 |
78
0

ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки

Рафаэль уступил Новаку на Six Kings Slam, но без награды не ушел – золотая ракетка!

19 октября 2024, 22:01 |
78
0
ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Турки Аль-Шейх

19 октября легендарный теннисист Рафаэль Надаль уступил не менее именитому Новаку Джоковичу в матче за третье место Six Kings Slam.

Выставочный турнир прошел в Эр-Рияде, а организатором турнира был Турки Аль-Шейх – глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии.

После завершения матча Рафа получил специальную награду от Турки – золотую ракетку. Также Джокович и Надаль гарантировали себе чеки в 1.5 миллиона долларов.

ФОТО. Награждения Джоковича и Надаля в Эр-Рияде

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Турки Аль-Шейх Six Kings Slam фото Рафаэль Надаль Новак Джокович награждение
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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