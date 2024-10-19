ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки

19 октября легендарный теннисист Рафаэль Надаль уступил не менее именитому Новаку Джоковичу в матче за третье место Six Kings Slam.

Выставочный турнир прошел в Эр-Рияде, а организатором турнира был Турки Аль-Шейх – глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии.

После завершения матча Рафа получил специальную награду от Турки – золотую ракетку. Также Джокович и Надаль гарантировали себе чеки в 1.5 миллиона долларов.

ФОТО. Награждения Джоковича и Надаля в Эр-Рияде