Другие новости19 октября 2024, 22:01 |
78
0
ФОТО. Уж вряд ли позолоченная. Надаль получил специальный приз от Турки
Рафаэль уступил Новаку на Six Kings Slam, но без награды не ушел – золотая ракетка!
19 октября 2024, 22:01 |
78
0
19 октября легендарный теннисист Рафаэль Надаль уступил не менее именитому Новаку Джоковичу в матче за третье место Six Kings Slam.
Выставочный турнир прошел в Эр-Рияде, а организатором турнира был Турки Аль-Шейх – глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии.
После завершения матча Рафа получил специальную награду от Турки – золотую ракетку. Также Джокович и Надаль гарантировали себе чеки в 1.5 миллиона долларов.
ФОТО. Награждения Джоковича и Надаля в Эр-Рияде
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 октября 2024, 17:10 3
Юлия на старте отбора к турниру в Китае сыграет против Елены Приданкиной
Футбол | 19 октября 2024, 18:10 0
Фрагменты матча УПЛ
Футбол | 18.10.2024, 23:59
Футбол | 19.10.2024, 00:17
Футбол | 19.10.2024, 19:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.10.2024, 17:20 2
18.10.2024, 09:52 8
17.10.2024, 18:36 1
Футбол
18.10.2024, 07:47 1
18.10.2024, 11:18 1
18.10.2024, 17:15
18.10.2024, 07:10