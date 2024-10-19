Тренер Полесья раскритиковал команду: «Абсолютно неприемлемая игра»

«Полесье» в матче чемпионата Украины не сумело обыграть аутсайдера «Левый берег» (0:0), оставшись на третьей позиции с 21 пунктом.

«Абсолютно неприемлемая игра. Даже в том случае, если бы мы забили, то настроение было таким же. Единственный сюрприз – это мы сами. Сюрприз в том, что вещи, которые мы постоянно делали и постоянно говорим, мы просто о них забываем. И за такое приходит наказание, и все могло завершиться еще хуже с точки зрения счета».

«В некоторых моментах были далеки даже от необходимого минимума. Ввязалась в такую игру, которую предложил соперник, и сами виноваты. Да, у нас достаточно много сборников, но это не оправдание. Нужно быть к этому готовым».

«У нас достаточно игроков, и они должны выходить и показывать себя. К сожалению, Гуцуляк не играл из-за серьезной травмы, но было много факторов, которые повлияли», – сказал Ашур.