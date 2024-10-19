Ничего страшного. Михавко прокомментировал автогол в матче с Оболонью
«Динамо» победило соперника со счетом 4:1
В рамках 10-го тура чемпионата состоялось киевское дерби между Оболонью и Динамо. Динамо уверенно выиграло со счетом 5:1 и вернулось на первую позицию в чемпионате.
Автоголом отметился защитник «Динамо» Тарас Михавко, который прокомментировал этот эпизод.
«Было дерби. Ничего страшного, буду стараться забивать в чужие ворота. Все нормально. Партнеры сказали, что нужно забыть, такое бывает. Четвертый матч подряд – два туда я забил, два туда. Как-то так. На каждый матч настраиваемся максимально. В каждом матче хотим побеждать. Настраиваемся на каждую команду одинаково.
Тяжело перенастраиваться с футбола в сборной на клубный. Разные требования. Больше сил забирают переезды, адаптироваться не так трудно, но все равно нужно определенное время. Провели только одну тренировку всей группой – вчера. В общем – все хорошо», – сказал Михавко.
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