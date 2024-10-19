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  4. Ничего страшного. Михавко прокомментировал автогол в матче с Оболонью
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 19:27 |
337
0

Ничего страшного. Михавко прокомментировал автогол в матче с Оболонью

«Динамо» победило соперника со счетом 4:1

19 октября 2024, 19:27 |
337
0
Ничего страшного. Михавко прокомментировал автогол в матче с Оболонью
ФК Динамо. Тарас Михавко

В рамках 10-го тура чемпионата состоялось киевское дерби между Оболонью и Динамо. Динамо уверенно выиграло со счетом 5:1 и вернулось на первую позицию в чемпионате.

Автоголом отметился защитник «Динамо» Тарас Михавко, который прокомментировал этот эпизод.

«Было дерби. Ничего страшного, буду стараться забивать в чужие ворота. Все нормально. Партнеры сказали, что нужно забыть, такое бывает. Четвертый матч подряд – два туда я забил, два туда. Как-то так. На каждый матч настраиваемся максимально. В каждом матче хотим побеждать. Настраиваемся на каждую команду одинаково.

Тяжело перенастраиваться с футбола в сборной на клубный. Разные требования. Больше сил забирают переезды, адаптироваться не так трудно, но все равно нужно определенное время. Провели только одну тренировку всей группой – вчера. В общем – все хорошо», – сказал Михавко.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Тарас Михавко
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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