Ничего страшного. Михавко прокомментировал автогол в матче с Оболонью

В рамках 10-го тура чемпионата состоялось киевское дерби между Оболонью и Динамо. Динамо уверенно выиграло со счетом 5:1 и вернулось на первую позицию в чемпионате.

Автоголом отметился защитник «Динамо» Тарас Михавко, который прокомментировал этот эпизод.

«Было дерби. Ничего страшного, буду стараться забивать в чужие ворота. Все нормально. Партнеры сказали, что нужно забыть, такое бывает. Четвертый матч подряд – два туда я забил, два туда. Как-то так. На каждый матч настраиваемся максимально. В каждом матче хотим побеждать. Настраиваемся на каждую команду одинаково.

Тяжело перенастраиваться с футбола в сборной на клубный. Разные требования. Больше сил забирают переезды, адаптироваться не так трудно, но все равно нужно определенное время. Провели только одну тренировку всей группой – вчера. В общем – все хорошо», – сказал Михавко.