Украина. Премьер лига19 октября 2024, 22:22 |
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«Соскучился по его голам». Шовковский рассказал, кто в Динамо бьет пенальти
Тренер не вмешивается в то, кто должен бить с точки
19 октября 2024, 22:22 |
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Тренер «Динамо» Александр Шовковский после матча УПЛ с «Оболонью» (5:1) рассказал, что игроки сами решают, кто должен исполнять пенальти. Чаще бьет Виталий Буяльский, но в этой встрече удар с точки исполнил Владислав Ванат.
«Вы знаете, я никогда не вмешиваюсь в то, кто будет бить пенальти. Ребята сами решают на поле. При этом перед матчем я подошел к Владу Ванату и сказал, что соскучился по его голам, и уже забыл, как это бывает».
«Он отблагодарил на поле – и мне, и команде» (улыбается), – сказал Шовковский.
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