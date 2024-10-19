«Соскучился по его голам». Шовковский рассказал, кто в Динамо бьет пенальти

Тренер «Динамо» Александр Шовковский после матча УПЛ с «Оболонью» (5:1) рассказал, что игроки сами решают, кто должен исполнять пенальти. Чаще бьет Виталий Буяльский, но в этой встрече удар с точки исполнил Владислав Ванат.

«Вы знаете, я никогда не вмешиваюсь в то, кто будет бить пенальти. Ребята сами решают на поле. При этом перед матчем я подошел к Владу Ванату и сказал, что соскучился по его голам, и уже забыл, как это бывает».

«Он отблагодарил на поле – и мне, и команде» (улыбается), – сказал Шовковский.