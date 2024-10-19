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  4. Матч Ипсвич – Эвертон начался с задержкой. В чем причина?
Англия
19 октября 2024, 17:27 |
290
0

Матч Ипсвич – Эвертон начался с задержкой. В чем причина?

Встречу 8-го тура АПЛ перенесли из-за проблем с турникетами

19 октября 2024, 17:27 |
290
0
Матч Ипсвич – Эвертон начался с задержкой. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine.

Матч 8-го тура АПЛ между «Ипсвичем» и «Эвертоном» пришлось отложить на 15 минут. Причина – проблема с турникетами. Из-за этого не все болельщики успели попасть на стадион до начала матча.

Поединок начался в 17:15, однако разгневанные болельщики встретили старт недовольным гулом. В стартовом составе «Эвертона» сыграет украинский защитник Виталий Миколенко.

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Ипсвич
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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