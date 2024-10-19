Матч Ипсвич – Эвертон начался с задержкой. В чем причина?

Матч 8-го тура АПЛ между «Ипсвичем» и «Эвертоном» пришлось отложить на 15 минут. Причина – проблема с турникетами. Из-за этого не все болельщики успели попасть на стадион до начала матча.

Поединок начался в 17:15, однако разгневанные болельщики встретили старт недовольным гулом. В стартовом составе «Эвертона» сыграет украинский защитник Виталий Миколенко.