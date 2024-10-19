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Англия
19 октября 2024, 16:18 | Обновлено 19 октября 2024, 16:30
118
0

Миколенко в старте. Стали известны стартовые составы матча Ипсвич – Эвертон

19 октября в 17:00 состоится поединок 8 тура АПЛ

19 октября 2024, 16:18 | Обновлено 19 октября 2024, 16:30
118
0
Миколенко в старте. Стали известны стартовые составы матча Ипсвич – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

19 октября в 17:00 состоится матч 8 тура АПЛ, в котором сыграют «Ипсвич» и «Эвертон».

Команды проведут матч на стадионе «Портмен Роуд».

Главным судьей матча назначен Майкл Оливер.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ипсвич Виталий Миколенко стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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