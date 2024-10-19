Англия19 октября 2024, 16:18 | Обновлено 19 октября 2024, 16:30
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Миколенко в старте. Стали известны стартовые составы матча Ипсвич – Эвертон
19 октября в 17:00 состоится поединок 8 тура АПЛ
19 октября 2024, 16:18 | Обновлено 19 октября 2024, 16:30
118
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19 октября в 17:00 состоится матч 8 тура АПЛ, в котором сыграют «Ипсвич» и «Эвертон».
Команды проведут матч на стадионе «Портмен Роуд».
Главным судьей матча назначен Майкл Оливер.
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