Крис САТТОН: «Челси не сможет доминировать над Ливерпулем»

Бывший английский футболист Крис Саттон поделился своими ожиданиями от матча АПЛ «Ливерпуль» – «Челси»:

«Я думаю, что «Челси» не сможет доминировать над своим соперником, играя на его поле. Травма Алиссона была неприятным ударом для «красных», однако у них есть Келлехер. К тому же, стиль Арне Слота идеально подходит для Мохамеда Салаха.

Между этими командами всегда были великие матчи и я не думаю, что в воскресенье будет исключение. Я не ожидал в начале сезона, что эти клубы будут так высоко в турнирной таблице. Но «Энфилд» станет настоящим испытанием и покажет нам реальный уровень соперников», – уверен Саттон.

Матч 8 тура АПЛ «Ливерпуль» – «Челси» состоится 20 октября в 18:30.

Бывший футболист Челси считает, что Мудрик не показывает высокий уровень.