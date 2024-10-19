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Англия
19 октября 2024, 16:52 | Обновлено 19 октября 2024, 17:30
141
0

Крис САТТОН: «Челси не сможет доминировать над Ливерпулем»

Бывший футболист поделился ожиданиями от матча двух грандов

19 октября 2024, 16:52 | Обновлено 19 октября 2024, 17:30
141
0
Крис САТТОН: «Челси не сможет доминировать над Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Бывший английский футболист Крис Саттон поделился своими ожиданиями от матча АПЛ «Ливерпуль» – «Челси»:

«Я думаю, что «Челси» не сможет доминировать над своим соперником, играя на его поле. Травма Алиссона была неприятным ударом для «красных», однако у них есть Келлехер. К тому же, стиль Арне Слота идеально подходит для Мохамеда Салаха.

Между этими командами всегда были великие матчи и я не думаю, что в воскресенье будет исключение. Я не ожидал в начале сезона, что эти клубы будут так высоко в турнирной таблице. Но «Энфилд» станет настоящим испытанием и покажет нам реальный уровень соперников», – уверен Саттон.

Матч 8 тура АПЛ «Ливерпуль» – «Челси» состоится 20 октября в 18:30.

Бывший футболист Челси считает, что Мудрик не показывает высокий уровень.

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чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Челси Английская Премьер-лига Крис Саттон Алиссон
Микола Титюк Источник: LiverpoolWorld
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