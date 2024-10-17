Бывший игрок Челси: «Сейчас для Мудрика нет оправданий»

Бывший полузащитник Челси и сборной Франции Флоран Малуда поделился мнением о выступлениях за лондонский клуб украинского вингера Михаила Мудрика.

«У Челси – большая конкуренция, особенно на флангах. Клуб создал команду, где есть конкуренция на каждой позиции. Я не считаю правильным или справедливым предполагать, что это может быть его последний сезон, если он не улучшится. Но он должен отдавать себе отчет, что, если он не покажет хороших выступлений, когда ему дадут шанс, то в команде есть другой очень хороший игрок, который ждет, чтобы занять его место.

Сейчас для Мудрика нет оправданий. Он достаточно долго в клубе, и все хотят увидеть его лучшую версию уже в этом сезоне. Челси собирается быть конкурентоспособным в четырех турнирах этого сезона, поэтому у него будет много возможностей проявить себя», – сказал Малуда.