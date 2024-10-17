«Нужно контролировать свои эмоции». Экс-игрок Челси вынес вердикт Мудрику

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда настаивает, что украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик должен улучшить свое принятие решений в последней трети поля, чтобы добиться успеха в английской Премьер-лиге.

«Нет сомнений, что у Михаила Мудрика есть потенциал стать игроком высшего, высшего уровня. Я думаю, все с этим согласятся, как и с тем, что у него есть качества, чтобы стать большой звездой Премьер-лиги».

«Думаю, для того, чтобы он начал осознавать этот потенциал, ему нужно контролировать свои эмоции. Если он сможет это сделать, то он улучшит свое самообладание и сможет играть решающую роль в нужных зонах поля. Ему нужно улучшить свое принятие решений в последней трети. Я хотел бы, чтобы он стал немного увереннее в себе, и я также хотел бы, чтобы он стал немного агрессивнее с точки зрения своей личности и веры в свою способность обыграть игрока. Я надеюсь, что он сможет добиться этих улучшений, потому что у него есть потенциал», – сказал Малуда в интервью Coin Poker.

В этом сезоне на счету украинского игрока в составе «Челси» два ассиста в восьми матчах.

Контракт Мудрика с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.