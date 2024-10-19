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ATP
19 октября 2024, 16:36 | Обновлено 19 октября 2024, 16:37
282
0

Экс-лидеры мужского тенниса Украины выиграли трофей на челленджере в Италии

Алексей Крутых и Виталий Сачко в финале турнира в Ольбии переиграли Сервантеса и Пихлера

19 октября 2024, 16:36 | Обновлено 19 октября 2024, 16:37
282
0
Экс-лидеры мужского тенниса Украины выиграли трофей на челленджере в Италии
Виталий Сачко и Алексей Крутых

Украинский теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко выиграли трофей в парном разряде на хардовом челлендджере в Ольбии, Италия.

В финале украинцы в трех сетах переиграли тандем Иньиго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия) за 1 час и 21 минуту.

ATP челленджер Ольбия. Пары. Хард. Финал

Алексей Крутых (Украина) / Виталий Сачко (Украина) – Иньиго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия) – 4:6, 6:1, [10:5]

Для Виталия это седьмой парный титул на турнирах серии челленджер и второй в этом сезоне. В начале сентября Сачко вместе с Милошем Каролем стал победителем соревнований в Тульне.

Крутых в третий раз стал победителем челленджера в паре и впервые с ноября 2022 года.

По теме:
Крутых / Сачко – Сервантес / Пихлер. Финал в Ольбии. Смотреть онлайн. LIVE
Крутых и Сачко выиграли два матча за день и вышли в финал турнира в Италии
Украинец Крутых уступил в первом круге ATP Challenger Tour
Виталий Сачко Алексей Крутых Иньиго Сервантес трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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