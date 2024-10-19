Экс-лидеры мужского тенниса Украины выиграли трофей на челленджере в Италии
Алексей Крутых и Виталий Сачко в финале турнира в Ольбии переиграли Сервантеса и Пихлера
Украинский теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко выиграли трофей в парном разряде на хардовом челлендджере в Ольбии, Италия.
В финале украинцы в трех сетах переиграли тандем Иньиго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия) за 1 час и 21 минуту.
ATP челленджер Ольбия. Пары. Хард. Финал
Алексей Крутых (Украина) / Виталий Сачко (Украина) – Иньиго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия) – 4:6, 6:1, [10:5]
Для Виталия это седьмой парный титул на турнирах серии челленджер и второй в этом сезоне. В начале сентября Сачко вместе с Милошем Каролем стал победителем соревнований в Тульне.
Крутых в третий раз стал победителем челленджера в паре и впервые с ноября 2022 года.
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