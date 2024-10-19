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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 14:24 | Обновлено 19 октября 2024, 14:30
1095
0

С Бражко и Ванатом. Оболонь и Динамо огласили составы

Команды встретятся в матче 10-го тура УПЛ

19 октября 2024, 14:24 | Обновлено 19 октября 2024, 14:30
1095
0
С Бражко и Ванатом. Оболонь и Динамо огласили составы
ФК Оболонь Киев

В 13:00 по киевскому времени на киевском стадионе «Оболонь-Арена» начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Динамо».

Стали известны стартовые составы подопечных Сергея Шищенко и Александра Шовковского на поединок.

«Оболонь»: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк, Витенчук, Черненко, Медынский, Суханов, Близниченко, Тарануха.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Караваев, Ванат.

Напомним, в таблице УПЛ после 9 туров «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.

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стартовые составы Оболонь - Динамо Динамо Киев Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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