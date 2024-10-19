С Бражко и Ванатом. Оболонь и Динамо огласили составы

В 13:00 по киевскому времени на киевском стадионе «Оболонь-Арена» начнется матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Оболонью» и «Динамо».

Стали известны стартовые составы подопечных Сергея Шищенко и Александра Шовковского на поединок.

«Оболонь»: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк, Витенчук, Черненко, Медынский, Суханов, Близниченко, Тарануха.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Караваев, Ванат.

Напомним, в таблице УПЛ после 9 туров «Оболонь» занимает 15-е место, имея 5 очков. У «Динамо» 22 пункта и 1-я позиция.