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Англия
19 октября 2024, 13:58 | Обновлено 19 октября 2024, 14:01
345
0

Арне СЛОТ: «Меня не волнует, кто из игроков покинет Ливерпуль»

Главный тренер намерен сосредоточиться на ближайших матчах

19 октября 2024, 13:58 | Обновлено 19 октября 2024, 14:01
345
0
Арне СЛОТ: «Меня не волнует, кто из игроков покинет Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не собирается обсуждать контракты игроков своей команды:

«Меня не волнует, кто может покинуть нашу команду. Если вы спросите меня об этом после окончания сезона, тогда я отвечу, что переживаю за игроков, которые могут уйти. Сейчас же моя главная задача – подумать о ближайших матчах.

И Трент, и Салах, и ван Дейк никуда не денутся в ближайшие выходные, поэтому я могу на них рассчитывать в игре с «Челси». А вопрос контракта вы можете обсудить со спортивным директором», – рассказал Слот.

Свой ближайший матч «Ливерпуль» проведет 20 октября в домашних стенах на «Энфилде» – в гости приедет лондонский «Челси».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот Ливерпуль
Микола Титюк Источник: The Independent
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