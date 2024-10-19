Арне СЛОТ: «Меня не волнует, кто из игроков покинет Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не собирается обсуждать контракты игроков своей команды:

«Меня не волнует, кто может покинуть нашу команду. Если вы спросите меня об этом после окончания сезона, тогда я отвечу, что переживаю за игроков, которые могут уйти. Сейчас же моя главная задача – подумать о ближайших матчах.

И Трент, и Салах, и ван Дейк никуда не денутся в ближайшие выходные, поэтому я могу на них рассчитывать в игре с «Челси». А вопрос контракта вы можете обсудить со спортивным директором», – рассказал Слот.

Свой ближайший матч «Ливерпуль» проведет 20 октября в домашних стенах на «Энфилде» – в гости приедет лондонский «Челси».