Кравченко – об удачном старте сезона Александрии: «Это только начало»

Защитник «Александрии» Никита Кравченко оценил старт своей команды в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Команда Руслана Ротаня находится среди лидеров чемпионата.

– Промежуточный результат «Александрии» в УПЛ может свидетельствовать о том, что ваша команда лучше всего подошла к старту чемпионата?

– Если бы перед началом сезона мне сказали, что будем в лидерах, то я бы обрадовался. Сейчас немного расстроены тем, что потеряли победу над «Рухом», но это только начало.

– Понятно, что не всегда матчи складываются по вашему сценарию. За счет чего удается ломать ситуацию в свою пользу?

– Мы заметили, что сейчас команды против нас начали низко садиться в оборону. В некоторых играх высоко прессинговали. Пытаемся реагировать по ситуации. Где-то начинаем играть по флангам или заходим в центр.

Могу привести пример игры с «Левым Берегом» (2:0), когда мы на второй тайм вышли в большинстве, и мы сменили игровую модель, – заявил Кравченко.

Ранее Кравченко оценил вызов Калюжного в сборную Украины.