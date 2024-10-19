Роналду требует у Ювентуса отдать 10 млн евро. В чем причина?

Борьба в суде между португальским футболистом Криштиану Роналду и туринским «Ювентусом» продолжится в 2025 году. Судья Трибунала по вопросам труда перенес слушание на март следующего года.

В 2020 году итальянский клуб договорился с игроками, чтобы те публично отказались от части зарплаты из-за коронавируса. Футболисты согласились на это, однако позже оказалось, что «Ювентус» продолжал платить полную зарплату некоторым футболистам.

Теперь игрок требует 9,8 млн евро своей зарплаты, от которой он ранее отказался, однако должен был получить по контракту. Арбитражный суд Италии ранее обязал туринцев заплатить эти деньги Роналду, но «Ювентус» не собирается этого делать и продолжает подавать апеляции.