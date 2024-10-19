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  4. Лидер Полесья получил травму в сборной. Известно, когда вернется футболист
Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 13:34 |
1045
0

Лидер Полесья получил травму в сборной. Известно, когда вернется футболист

Алексей Гуцуляк планирует вернуться к тренировкам в начале следующей недели

19 октября 2024, 13:34 |
1045
0
Лидер Полесья получил травму в сборной. Известно, когда вернется футболист
УАФ. Алексей Гуцуляк

Лидер «Полесья» Алексей Гуцуляк получил травму в матче национальной сборной Украины против Чехии в Лиге наций.

Как сообщает ТаТоТаке, футболист присоединился к своему клубу и рассчитывает вернуться в общую группу в начале следующей недели.

Стоит отметить, что национальная сборная Украины провела два матча в Лиге наций в октябре. Подопечные Сергея Реброва минимально обыграли Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1).

Напомним, уже сегодня, 19 октября, «Полесье» проведет матч УПЛ против «Левого Берега»

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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