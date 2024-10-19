Лидер Полесья получил травму в сборной. Известно, когда вернется футболист
Алексей Гуцуляк планирует вернуться к тренировкам в начале следующей недели
Лидер «Полесья» Алексей Гуцуляк получил травму в матче национальной сборной Украины против Чехии в Лиге наций.
Как сообщает ТаТоТаке, футболист присоединился к своему клубу и рассчитывает вернуться в общую группу в начале следующей недели.
Стоит отметить, что национальная сборная Украины провела два матча в Лиге наций в октябре. Подопечные Сергея Реброва минимально обыграли Грузию (1:0) и сыграли вничью с Чехией (1:1).
Напомним, уже сегодня, 19 октября, «Полесье» проведет матч УПЛ против «Левого Берега»
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