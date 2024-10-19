Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил первый гол в чемпионате Азербайджана
Другие новости
19 октября 2024, 11:53 | Обновлено 19 октября 2024, 12:58
267
1

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил первый гол в чемпионате Азербайджана

Алексей Кащук отличился за «Карабах»

19 октября 2024, 11:53 | Обновлено 19 октября 2024, 12:58
267
1
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил первый гол в чемпионате Азербайджана
Алексей Кащук

18 октября в матче 10-го тура Азербайджанской Премьер-лиги встретились «Кяпаз» и «Карабах», в ряды которого не так давно влился бывший нападающий донецкого «Шахтера» Алексей Кащук.

Матч завершился разгромной победой «Карабаха» со счетом 5:0.

На 78-й минуте итоговый результат встречи установил Кащук, для которого этот гол стал премьерным в стане «Карабаха» (во втором матче).

«Я очень давно не испытывал таких эмоций, поэтому этот гол очень важен и многозначителен для меня, особенно в этот период.
Рад, что смог забить, и наша команда одержала уверенную победу. Надеюсь, с каждым матчем все [мои] показатели будут идти только вверх», – признался Кащук после игры в комментарии LegionersUa.

«Карабах» в турнирной таблице чемпионата Казахстана занимает 1-е место, имея 24 очка после 9 матчей. Вторая позиция у «Турана», у которого 18 пунктов также после 9 игр. «Кяпаз» занимает последнее, 10-е место, с 3 пунктами после 10 встреч.

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Не выигрывать на протяжении двух месяцев – ужасный результат»
Алексей КАЩУК: «Темные дни закончились, пришло время сиять»
Отставка Григорчука. «Хотя бы в одной игре случайно можно было победить»
Алексей Кащук Карабах Агдам чемпионат Азербайджана по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Футбол | 18 октября 2024, 17:15 0
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби

В новом туре будет матч между лидерами

Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Футбол | 19 октября 2024, 07:54 21
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки

Судаковым заинтересовался именитый клуб из Лондона

Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Футбол | 18.10.2024, 19:52
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Ипсвич – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 19.10.2024, 12:20
Ипсвич – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Что нужно женской сборной Украины, чтобы выйти в элит-раунд отбора ЧМ-2025?
Футзал | 19.10.2024, 08:30
Что нужно женской сборной Украины, чтобы выйти в элит-раунд отбора ЧМ-2025?
Что нужно женской сборной Украины, чтобы выйти в элит-раунд отбора ЧМ-2025?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
новину писав якийсь бухий писака , прочитай що ти за белібєрду написав  діяч ))) це жопа , хто там працює на цьому спотт.уа
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
Боб АРУМ: «У Майка Тайсона нет ни единого шанса»
17.10.2024, 12:40 3
Бокс
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
17.10.2024, 12:39
Футбол
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
Ушла, чтобы вернуться. 9-я ракетка мира передумала завершать карьеру
18.10.2024, 09:52 8
Теннис
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
17.10.2024, 14:31 1
Футбол
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
17.10.2024, 14:52 23
Футбол
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 2
Футбол
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
17.10.2024, 09:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем