ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил первый гол в чемпионате Азербайджана

18 октября в матче 10-го тура Азербайджанской Премьер-лиги встретились «Кяпаз» и «Карабах», в ряды которого не так давно влился бывший нападающий донецкого «Шахтера» Алексей Кащук.

Матч завершился разгромной победой «Карабаха» со счетом 5:0.

На 78-й минуте итоговый результат встречи установил Кащук, для которого этот гол стал премьерным в стане «Карабаха» (во втором матче).

«Я очень давно не испытывал таких эмоций, поэтому этот гол очень важен и многозначителен для меня, особенно в этот период.

Рад, что смог забить, и наша команда одержала уверенную победу. Надеюсь, с каждым матчем все [мои] показатели будут идти только вверх», – признался Кащук после игры в комментарии LegionersUa.

«Карабах» в турнирной таблице чемпионата Казахстана занимает 1-е место, имея 24 очка после 9 матчей. Вторая позиция у «Турана», у которого 18 пунктов также после 9 игр. «Кяпаз» занимает последнее, 10-е место, с 3 пунктами после 10 встреч.