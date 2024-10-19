Олег ФЕДОР: «Рух должен диктовать условия игры Карпатам»

20-летний полузащитник львовского «Руха» и молодежной сборной Украины Олег Федор прокомментировал свои ожидания от матча с «Карпатами».

«У «Руха» очень важная игра с «Карпатами». В тренировочном процессе основной акцент команда делает именно на собственных действиях. Важно разобрать игру соперника, ведь «Рух» должен диктовать условия игры «Карпатам». Мы работаем над физической подготовкой, поэтому плотный график не должен стать для игроков проблемой», — цитирует игрока клубная пресс-служба.

Олег Федор начинал свой путь в футболе именно с академии львовских «Карпат». В 2020 году он присоединился к структуре другого клуба города - «Руха».

В этом сезоне за желто-черных сыграл 8 матчей.

Напомним, что перед матчем стало известно, что «Рух» реализовал лишь 10 билетов для болельщиков «Карпат».