Боятся агрессии фанов? Рух выделил Карпатам на дерби 10 пропусков

21 октября на «Арене Львов» состоится центральный матч 10 тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Карпаты».

Как стало известно Sport.ua, во Львове сейчас настоящий ажиотаж по поводу билетов на это долгожданное дерби, сравнимый разве что с матчами национальной сборной Украины по футболу, которая ранее регулярно принимала соперников в столице Галичины.

По имеющимся данным, гарантии безопасности позволяют присутствие на поединках на «Арене-Львов» 1320 болельщиков.

Распространением билетов занимается хозяин – ФК «Рух».

Известно, что для еще одного участника дерби – ФК «Карпаты» выделено всего 10 пропусков.

«Зелено-белые» подходят к противостоянию с земляками в боевой готовности без травмированных и дисквалифицированных. Последним вернулся в общую группу после серьезной травмы левый защитник Андрей Булеза, но он в лучшем случае сможет попасть в заявку только на кубковый поединок с «Рухом», который состоится 30 октября.

Сейчас «Карпаты» занимают десятое место, набрав 9 очков, а «Рух» – пятый с 13 пунктами, к тому же имеет игру в запасе.

Ранее мы сообщали, что тренер «Карпат» Владислав Лупашко высказался о львовском дерби с «Рухом».