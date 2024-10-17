Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боятся агрессии фанов? Рух выделил Карпатам на дерби 10 пропусков
Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 22:30 |
187
0

Боятся агрессии фанов? Рух выделил Карпатам на дерби 10 пропусков

В целом центральную игру тура в УПЛ посетит не более 1300 болельщиков

17 октября 2024, 22:30 |
187
0
Боятся агрессии фанов? Рух выделил Карпатам на дерби 10 пропусков
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Львов

21 октября на «Арене Львов» состоится центральный матч 10 тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Карпаты».

Как стало известно Sport.ua, во Львове сейчас настоящий ажиотаж по поводу билетов на это долгожданное дерби, сравнимый разве что с матчами национальной сборной Украины по футболу, которая ранее регулярно принимала соперников в столице Галичины.

По имеющимся данным, гарантии безопасности позволяют присутствие на поединках на «Арене-Львов» 1320 болельщиков.

Распространением билетов занимается хозяин – ФК «Рух».

Известно, что для еще одного участника дерби – ФК «Карпаты» выделено всего 10 пропусков.

«Зелено-белые» подходят к противостоянию с земляками в боевой готовности без травмированных и дисквалифицированных. Последним вернулся в общую группу после серьезной травмы левый защитник Андрей Булеза, но он в лучшем случае сможет попасть в заявку только на кубковый поединок с «Рухом», который состоится 30 октября.

Сейчас «Карпаты» занимают десятое место, набрав 9 очков, а «Рух» – пятый с 13 пунктами, к тому же имеет игру в запасе.

Ранее мы сообщали, что тренер «Карпат» Владислав Лупашко высказался о львовском дерби с «Рухом».

По теме:
Черноморец просматривает новичка из столичной команды 
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
Известный коуч назвал игрока, который удачно дебютировал за сборную Украины
Карпаты Львов Рух Львов инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»
Футбол | 17 октября 2024, 11:04 1
ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»
ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»

Именитый экс-защитник вспомнил матч против «сине-желтых» в 2014 году

ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера
Футбол | 17 октября 2024, 20:05 3
ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера
ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера

Лорин Гудман празднует развод футболиста Манчестер Сити с его экс – Энни Килнер

«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
Бокс | 17.10.2024, 09:10
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Футбол | 17.10.2024, 07:01
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы
Футбол | 17.10.2024, 20:55
ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы
ФОТО. Встречайте журналистку невероятной красоты, умеющую давать прогнозы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
16.10.2024, 14:54 1
Футбол
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
16.10.2024, 13:41 4
Футбол
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 9
Другие виды
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 6
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40 1
Футбол
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем