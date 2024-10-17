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  4. Тренер Карпат высказался о львовском дерби с Рухом
Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 17:31 |
267
0

Тренер Карпат высказался о львовском дерби с Рухом

Лупашко надеется порадовать фанов

17 октября 2024, 17:31 |
267
0
Тренер Карпат высказался о львовском дерби с Рухом
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Топ-матчем нового тура УПЛ должно стать львовское дерби между Рухом и Карпатами. Наставник Львов Владислав Лупашко надеется, что команда сможет порадовать болельщиков, хотя соперник будет фаворитом.

«Я согласен, что Рух – более сыгранная и сбалансированная сейчас команда. Тут они впереди, а мы только начали свой путь. Но мы понимаем, насколько это важный матч для наших болельщиков».

«Приложим все усилия, чтобы хорошо выглядеть в этом матче. Хотим дарить нашим фанам позитивные эмоции», – сказал Лупашко.

В таблице Рух идет на 5-й позиции с 13 очками, у Карпат 9 очков и 10-е место.

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Карпаты Львов Рух Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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