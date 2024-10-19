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Англия
19 октября 2024, 06:21 | Обновлено 19 октября 2024, 07:26
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0

Стало известно, сколько пропустит травмированный хавбек Ман Юнайтед

Кобби Мейну проведет 7 матчей вне футбольного поля

19 октября 2024, 06:21 | Обновлено 19 октября 2024, 07:26
9
0
Стало известно, сколько пропустит травмированный хавбек Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Стало известно, сколько пропустит травмированный хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Мейну.

Полузащитник Манчестер Юнайтед проведет 7 матчей вне футбольного поля из-за травмы подколенного сухожилия.

У 19-летний футболист получил травму в матче АПЛ против Астон Виллы (0:0) и выбыл из строя на несколько недель.

Алехандро Гарначо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи вернулись к тренировкам с основной командой.

Тирелл Маласия, Люк Шоу и Мэйсон Маунт продолжают процесс восстановления после повреждений.

Ман Юнайтед после 7 туров набрал 8 очков и занимает лишь 14-е место в АПЛ.

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Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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