Стало известно, сколько пропустит травмированный хавбек Ман Юнайтед

Стало известно, сколько пропустит травмированный хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Мейну.

Полузащитник Манчестер Юнайтед проведет 7 матчей вне футбольного поля из-за травмы подколенного сухожилия.

У 19-летний футболист получил травму в матче АПЛ против Астон Виллы (0:0) и выбыл из строя на несколько недель.

Алехандро Гарначо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи вернулись к тренировкам с основной командой.

Тирелл Маласия, Люк Шоу и Мэйсон Маунт продолжают процесс восстановления после повреждений.

Ман Юнайтед после 7 туров набрал 8 очков и занимает лишь 14-е место в АПЛ.