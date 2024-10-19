Стало известно, сколько пропустит травмированный хавбек Ман Юнайтед
Кобби Мейну проведет 7 матчей вне футбольного поля
Стало известно, сколько пропустит травмированный хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Мейну.
Полузащитник Манчестер Юнайтед проведет 7 матчей вне футбольного поля из-за травмы подколенного сухожилия.
У 19-летний футболист получил травму в матче АПЛ против Астон Виллы (0:0) и выбыл из строя на несколько недель.
Алехандро Гарначо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи вернулись к тренировкам с основной командой.
Тирелл Маласия, Люк Шоу и Мэйсон Маунт продолжают процесс восстановления после повреждений.
Ман Юнайтед после 7 туров набрал 8 очков и занимает лишь 14-е место в АПЛ.
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