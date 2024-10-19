ДУБИНЧАК: «На евроарене сильно влияет дорога, мы добираемся 20 часов»

Защитник киевского Динамо Владислав Дубинчак проанализировал ситуацию в клубе и рассказал, что делают футболисты киевской команды, которых не вызывают в национальную сборную, во время международных пауз:

«После игр нам дают выходные, 2–3 дня. Преимущественно проводим время с семьями, потому что нужно ментально перезагрузиться. Очень истощает дорога. Мы сейчас много ездим. Ребятам из сборных не позавидуешь, потому что у них график очень плотный: сразу после матчей они садятся в поезд и едут дальше. А мы за два дня назад вернулись из Германии, где играли в Лиге Европы. Словом, это утомительный процесс. В общем, мы тренируемся, работаем в тренажерном зале. Немного получаем нагрузку, играем контрольную игру. Вот недавно сыграли контрольный матч, после чего получили один выходной, а уже на следующий день начали приезжать ребята и началась подготовка к следующей игре.

Насколько удовлетворены своей игрой? Если брать начало сезона в общем, то где-то на 7 из 10. Самые сложные – матчи на евроарене. На нас сильно влияет дорога, мы добираемся до места проведения матча как минимум 20 часов. И играем через день. Потому как физически, так и морально играть тяжело в еврокубках. Но это чисто из-за того, что утомляет дорога. Мы после игры сразу едем и никакого восстановления нет. Вместо того чтобы получить квалифицированное восстановление на базе, сделать процедуры, мы едем в поездах или автобусах. Или летим самолетом. И вот, наверное, поэтому матчи еврокубков очень тяжело даются.

Сразу после матча с ЛНЗ я объяснил, что в тот момент, пока все спокойно готовились к чемпионату, были дома, мы разъезжали по матчам квалификации Лиги чемпионов. Да и эмоций оставили там немало, потому что очень хотели попасть в основной этап, а это не удалось. Морально это бьет, когда чего-то очень хочешь, идешь к этой цели, а оно не удается.

Мы вернулись, и это уже была игра после матча с Зальцбургом. Мы сыграли 1:1, достойно выглядели, даже надеялись, что сможем вернуться в игру. Но этого не произошло, и я поэтому в следующем матче не был похож сам на себя. Знаете, бывают такие игры, когда ты выходишь заряженным, хочется отдаться на поле, выложить все силы и получить удовольствие от матча. А тут был такой момент, что хотелось просто выиграть и отдохнуть пару дней.

В Кубке Украины играть против Ворсклы? До этого матча еще очень долго, если не ошибаюсь, еще три матча. Сейчас мы думаем о ближайшей игре против Оболони. Там тоже будет очень тяжело. После того как я перешел в Динамо, я понял, что когда ты здесь выступаешь, то со всеми командами играть непросто. Соперники выходят как на последний матч. Все хотят проявить себя на фоне Динамо.

И здесь еще существует такая иллюзия: когда смотришь матчи чемпионата, где они играют друг против друга, то думаешь: «А нам бы с ними было легко». А когда встречаешься с определенной командой в очном матче, они отдаются на все 100%. Я не помню такую ​​игру, чтобы мы выиграли без проблем. Всегда нам тяжело, команды настраиваются на нас серьезно. Сейчас вот матч с Оболонью на выезде тоже тяжелая игра. Поэтому я о Ворскле даже не думаю».