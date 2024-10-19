Иван ГЕЦКО: «Особенно разозлила замена Довбика на Яремчука»
Автор первого гола в истории сборной рассказал об игре сине-желтых в Лиге наций
Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко рассказал об игре сине-желтых в Лиге наций:
«Я разочарован действиями нашей команды в матче с чехами. Футболисты и тренеры знали, что нам нужно три очка, а не одно. И не все сделали, чтобы победить. Особенно разозлила замена Артема Довбика на Романа Яремчука.
Команда, желающая победить, не будет менять форварда на форварда. Неужели нельзя было оставить на поле Довбика, а Яремчука выпустить вместо Мудрика и с двумя форвардами вырвать победу? Тем более, что Мудрик в последние 30 минут сильно подсел и выглядел безжизненно.
Также возникает вопрос, почему Ребров не сохранил победный состав и выпустил Степаненко, а не Калюжного со стартовых минут. Степаненко большей частью делал пасы назад, а не на чужие ворота.
А еще откровенно разочаровал Николай Шапаренко. Особенно когда не попал в пустые ворота с правой рабочей ноги».
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