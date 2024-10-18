Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это будет большой позор». Гецко оценил перспективы сборной Украины в Лиге
Лига наций
18 октября 2024, 13:25 | Обновлено 18 октября 2024, 14:01
472
0

«Это будет большой позор». Гецко оценил перспективы сборной Украины в Лиге

Эксперт поделился мнением о шансах «сине-желтых»

18 октября 2024, 13:25 | Обновлено 18 октября 2024, 14:01
472
0
«Это будет большой позор». Гецко оценил перспективы сборной Украины в Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от игры подопечных Сергея Реброва в двух последних матчах Лиги наций.

«Переживаю, чтобы мы не заняли последнее место в группе и не вылетели в третий по силе дивизион. Это будет большой позор. И уровень соперников в следующем розыгрыше Лиги Наций будет значительно ниже», – сказал Гецко.

Национальная сборная Украины, имея четыре балла, находится на четвертом месте в группе В1 Лиги наций.

Следующие матчи для команды Сергея Реброва будут выездными: 16 ноября «сине-желтые» сыграют с Грузией, а 19 ноября – с Албанией.

По теме:
Лапорта наехал на УЕФА из-за Лиги наций. Что не нравится президенту Барсы?
«Главное – не проигрывать». Игрок Динамо оценил октябрьские матчи сборной
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
Иван Гецко сборная Украины по футболу Лига наций
Павло Павленко Источник: Expres Online
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Футбол | 17 октября 2024, 14:31 1
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн

Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes

Олег ШЕЛАЕВ: «Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку»
Футбол | 18 октября 2024, 14:03 0
Олег ШЕЛАЕВ: «Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку»
Олег ШЕЛАЕВ: «Досрочный выход молодежки на Евро сыграл злую шутку»

Экс-полузащитник сборной Украины прокомментировал выступление подопечных Унаи Мельгоса в отборе Евро

ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
Футбол | 17.10.2024, 16:15
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Футбол | 17.10.2024, 14:52
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Футбол | 18.10.2024, 12:53
Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
17.10.2024, 12:39
Футбол
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
17.10.2024, 09:10
Бокс
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
16.10.2024, 23:45 8
Футбол
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
16.10.2024, 14:54 2
Футбол
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 10
Другие виды
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 17
Футбол
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
16.10.2024, 21:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем