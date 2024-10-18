«Это будет большой позор». Гецко оценил перспективы сборной Украины в Лиге

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от игры подопечных Сергея Реброва в двух последних матчах Лиги наций.

«Переживаю, чтобы мы не заняли последнее место в группе и не вылетели в третий по силе дивизион. Это будет большой позор. И уровень соперников в следующем розыгрыше Лиги Наций будет значительно ниже», – сказал Гецко.

Национальная сборная Украины, имея четыре балла, находится на четвертом месте в группе В1 Лиги наций.

Следующие матчи для команды Сергея Реброва будут выездными: 16 ноября «сине-желтые» сыграют с Грузией, а 19 ноября – с Албанией.