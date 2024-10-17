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Лига наций
17 октября 2024, 20:49 |
777
4

Все плохо. Обнародованы котировки на 1-е место Украины в группе Лиги наций

Букмекеры не верят в успех сине-желтых, наибольшие шансы у Чехии – 1.65

17 октября 2024, 20:49 |
777
4
Все плохо. Обнародованы котировки на 1-е место Украины в группе Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Букмекерские конторы обновили котировки на победителя группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25, в которой выступает сборная Украины.

После четырех туров у сине-желтых 4 очка и последнее, 4-е место в квартете. Коэффициент на то, что подопечные Сергея Реброва смогут стать первыми, составляет 8.00!

Наибольшие шансы на успех у Чехии (1.65), которая прямо сейчас и является лидером группы с 7 пунктами.

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Грузия и Албания с 6 баллами делят второе и третье места соответственно. Победу Сакартвелло в группе оценена в 5.00, а на албанцев выставлен коэффициент 4.20.

Сборная, которая займет второе место в квартете, также будет иметь шанс на повышение в Дивизион А. Для этого нужно будет обыграть команду, которая станет третьей в одной из групп Дивизиона А.

Украине предстоит встретиться на выезде с Грузией (16 ноября) и с Албанией (19 ноября).

Кто выиграет группы Украины в Лиге наций? Мнение букмекеров:

  1. Чехия – 1.65
  2. Албания – 4.20
  3. Грузия – 5.00
  4. Украина – 8.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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antt
Вони не проконсультувалися з нашим коучом. Має теоретичний шанс тому про це заявив, бо ж вигідно про це комусь думати цілий місяць, а ці спеціалісти - виходять з практичних міркувань. 
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0
c_a_p2
Хочу порівняти Сірожу-долбойоба з Браяном Клау (Клаф)
Все...
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0
fifa2020
Не мішайте вулікому тренеру рулити, нехай ще просре 10 відборів до ЧС і ЧЄ, а також 100 раз програє румуніям, албаніям і чехіям! Що не бачите? Стадо баранів з кожним матчем грає все краще і краще, ще рік-два і будемо на рівні Сан-маріно грати)))
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0
an52
А перед початком сезону збірна України була фаворитом на 1 місце...
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0
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