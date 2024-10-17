Все плохо. Обнародованы котировки на 1-е место Украины в группе Лиги наций
Букмекеры не верят в успех сине-желтых, наибольшие шансы у Чехии – 1.65
Букмекерские конторы обновили котировки на победителя группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25, в которой выступает сборная Украины.
После четырех туров у сине-желтых 4 очка и последнее, 4-е место в квартете. Коэффициент на то, что подопечные Сергея Реброва смогут стать первыми, составляет 8.00!
Наибольшие шансы на успех у Чехии (1.65), которая прямо сейчас и является лидером группы с 7 пунктами.
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Грузия и Албания с 6 баллами делят второе и третье места соответственно. Победу Сакартвелло в группе оценена в 5.00, а на албанцев выставлен коэффициент 4.20.
Сборная, которая займет второе место в квартете, также будет иметь шанс на повышение в Дивизион А. Для этого нужно будет обыграть команду, которая станет третьей в одной из групп Дивизиона А.
Украине предстоит встретиться на выезде с Грузией (16 ноября) и с Албанией (19 ноября).
Кто выиграет группы Украины в Лиге наций? Мнение букмекеров:
- Чехия – 1.65
- Албания – 4.20
- Грузия – 5.00
- Украина – 8.00
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