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  4. Крутых / Сачко – Сервантес / Пихлер. Финал в Ольбии. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
19 октября 2024, 03:04 |
5
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Крутых / Сачко – Сервантес / Пихлер. Финал в Ольбии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию решающего матча парного разряда на челленджере в Италии

19 октября 2024, 03:04 |
5
0
Крутых / Сачко – Сервантес / Пихлер. Финал в Ольбии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

19 октября украинские теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко продолжат выступления в парном разряде на челленджере в Ольбии, Италия.

В решающем матче украинцы сыграют против тандема Иньиго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится вторым запуском на корте Cloto Arena после завершения игры Винсент-Ругьери – Сврчина. Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.

📺 Видеотрансляция

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Иньиго Сервантес смотреть онлайн Виталий Сачко Алексей Крутых
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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