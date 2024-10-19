ATP19 октября 2024, 03:04 |
5
0
Крутых / Сачко – Сервантес / Пихлер. Финал в Ольбии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию решающего матча парного разряда на челленджере в Италии
19 октября 2024, 03:04 |
5
0
19 октября украинские теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко продолжат выступления в парном разряде на челленджере в Ольбии, Италия.
В решающем матче украинцы сыграют против тандема Иньиго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоится вторым запуском на корте Cloto Arena после завершения игры Винсент-Ругьери – Сврчина. Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2024, 01:35 1
Совладелец Интер Майами раскрывает странное правило, которого вынуждены придерживаться футболисты
Футбол | 18 октября 2024, 20:33 5
Команда добыла непростую победу
Бокс | 18.10.2024, 08:33
Футбол | 18.10.2024, 17:15
Теннис | 18.10.2024, 18:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.10.2024, 08:00 15
18.10.2024, 07:47 1
17.10.2024, 17:20 2
17.10.2024, 23:15 17
18.10.2024, 08:47 3
17.10.2024, 07:40
17.10.2024, 14:52 23
17.10.2024, 18:36 1