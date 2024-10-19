Крутых / Сачко – Сервантес / Пихлер. Финал в Ольбии. Смотреть онлайн. LIVE

19 октября украинские теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко продолжат выступления в парном разряде на челленджере в Ольбии, Италия.

В решающем матче украинцы сыграют против тандема Иньиго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия).

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Встреча состоится вторым запуском на корте Cloto Arena после завершения игры Винсент-Ругьери – Сврчина. Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.

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