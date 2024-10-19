Крутых и Сачко выиграли два матча за день и вышли в финал турнира в Италии

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Виталий Сачко пробилась в финал парного разряда на хардовом челлендджере в Ольбии (Италия).

18 октября украинцы выиграли сразу два матча. В 1/4 финала они одолели третьих сеяных Серхио Мартоса Горнеса (Испания) и Шимона Валькова (Польша), а в полуфинале справилась с тандемом Девид Стивенсон (Великобритания) / Маркус Уиллис (Великобритания), который был посеян под первым номером.

ATP челленджер Ольбия. Пары. Хард

1/4 финала: Алексей Крутых (Украина) / Виталий Сачко (Украина) – Серхио Мартос Горнес (Испания) / Шимон Вальков (Польша) – 6:4, 6:3

Алексей Крутых (Украина) / Виталий Сачко (Украина) – Серхио Мартос Горнес (Испания) / Шимон Вальков (Польша) – 6:4, 6:3 1/8 финала: Алексей Крутых (Украина) / Виталий Сачко (Украина) – Девид Стивенсон (Великобритания) / Маркус Уиллис (Великобритания) – 6:4, 6:4

19 октября Крутых и Сачко сыграют в финале против дуэта Иниго Сервантес (Испания) / Давид Пихлер (Австрия).

Что касается одиночного разряда, то Виталий Сачко вылетел во 2-м раунде квалификации, а Алексей Крутых не сумел преодолеть стадию 1/16 финала. В отборе к итальянскому челленджеру также выступил Владислав Орлов, который проиграл в 1-м круге.