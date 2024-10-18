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18 октября 2024, 23:47 | Обновлено 19 октября 2024, 00:20
965
1

ФОТО. Теперь всё стает реальным! Фаны Реала переживают за Мбаппе

После публикации новых подробностей в деле Мбаппе фанаты больше не уверены в невинновности Килиана

18 октября 2024, 23:47 | Обновлено 19 октября 2024, 00:20
965
1
ФОТО. Теперь всё стает реальным! Фаны Реала переживают за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Ситуация вокруг нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе стает всё более напряженной.

Вчера стало известно, что у футболиста была интимная связь с женщиной в Стокгольме, но она была «добровольной».

Тем не менее, эти сообщения пугают фанатов мадридского супер клуба, которые теперь открыто переживают за футболиста и больше не уверены в невинновности игрока. Вот что они пишут на сайтах и в соцсетях:

«Ему нужно сосредоточиться на футболе»

«Бро идёт на дно»

«Это деньги и слава – они способны делать с людьми немыслимое»

«Теперь всё стает реальным. Я молюсь, чтобы он выбрался»

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

А мы публикуем фото Джулии Францен, которая является завсегдатаем тусовок со знаменитостями и которая предполагаемо была на вечеринках в клубе «V» с участием Мбаппе:

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Килиан Мбаппе фото lifestyle Реал Мадрид сборная Франции по футболу девушки скандал
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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AndiM
Дебіли бл. Моляться щоб він вибрався А якщо він реально гвалтував жінок, собак і дітей? Бо з трансом то він офіційно зустрічався. В нього явні проблеми з головою.
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