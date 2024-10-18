ФОТО. Теперь всё стает реальным! Фаны Реала переживают за Мбаппе
После публикации новых подробностей в деле Мбаппе фанаты больше не уверены в невинновности Килиана
Ситуация вокруг нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе стает всё более напряженной.
Вчера стало известно, что у футболиста была интимная связь с женщиной в Стокгольме, но она была «добровольной».
Тем не менее, эти сообщения пугают фанатов мадридского супер клуба, которые теперь открыто переживают за футболиста и больше не уверены в невинновности игрока. Вот что они пишут на сайтах и в соцсетях:
«Ему нужно сосредоточиться на футболе»
«Бро идёт на дно»
«Это деньги и слава – они способны делать с людьми немыслимое»
«Теперь всё стает реальным. Я молюсь, чтобы он выбрался»
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
А мы публикуем фото Джулии Францен, которая является завсегдатаем тусовок со знаменитостями и которая предполагаемо была на вечеринках в клубе «V» с участием Мбаппе:
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