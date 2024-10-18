Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер не может – Колос поможет. Как был забит 1-й гол в Ковалевке
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 19:31 | Обновлено 18 октября 2024, 19:49
1337
0

ВИДЕО. Шахтер не может – Колос поможет. Как был забит 1-й гол в Ковалевке

Илир Красничи срезал мяч в свои ворота, горняки вышли вперед на 59-й минуте матча УПЛ

18 октября 2024, 19:31 | Обновлено 18 октября 2024, 19:49
1337
0
ВИДЕО. Шахтер не может – Колос поможет. Как был забит 1-й гол в Ковалевке
ФК Колос. Илир Красничи

18 октября проходит матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на местном стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 61-й минуте горняки вышли вперед благодаря автоголу хавбека хозяева Илира Красничи.

Красничи неудачно срезал мяч в свои ворота после паса Александра Зубкова в штрафную площадь.

❗️ ВИДЕО. Шахтер не может – Колос поможет. Как был забит 1-й гол в Ковалевке

ГОЛ! 0:1 Красничи, 59 мин. (автогол)

По теме:
Колос – Шахтер – 0:1. Эффектный автогол. Видео гола и обзор матча
ПУШИЧ – про тяжелый матч УПЛ, возвращение Сикана и игру с Арсеналом
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
автогол Шахтер Донецк Колос Ковалевка Колос - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Бокс | 18 октября 2024, 08:33 0
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол
Легендарный Леннокс Льюис назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол

Британский экс-боксер – о предстоящем поединке экс-чемпиона и видеоблогера

Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
Футбол | 17 октября 2024, 22:42 12
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре

Известный тренер ожидает возвращения Цыганкова и Зинченко

Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Футбол | 17.10.2024, 23:15
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Футбол | 18.10.2024, 12:53
Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»
Футбол | 18.10.2024, 19:29
Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»
Тренер МЮ ответил журналистам: «Вы создаете шум, сказки и ложь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
16.10.2024, 20:59 14
Футбол
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
16.10.2024, 23:45 8
Футбол
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
16.10.2024, 20:50 15
Футбол
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 10
Другие виды
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 21
Футбол
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
17.10.2024, 18:36 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем