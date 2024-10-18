ВИДЕО. Шахтер не может – Колос поможет. Как был забит 1-й гол в Ковалевке
Илир Красничи срезал мяч в свои ворота, горняки вышли вперед на 59-й минуте матча УПЛ
18 октября проходит матч 10-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Шахтер.
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Поединок проходит на местном стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 61-й минуте горняки вышли вперед благодаря автоголу хавбека хозяева Илира Красничи.
Красничи неудачно срезал мяч в свои ворота после паса Александра Зубкова в штрафную площадь.
❗️ ВИДЕО. Шахтер не может – Колос поможет. Как был забит 1-й гол в Ковалевке
ГОЛ! 0:1 Красничи, 59 мин. (автогол)
⚽️ «Шахтар» виходить уперед у Ковалівці! 🔥#Shakhtar #КолосШахтар pic.twitter.com/7q2hB310VV— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 18, 2024
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