Неймара освистали на теннисном турнире в Саудовской Аравии

Бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар посетил выставочный теннисный турнир «6 Kings Slam» в Саудовской Аравии. После матча Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса футболиста освистали местные болельщики. В толпе можно было услышать скандирование имени Криштиану Роналду – соперника Неймара.

Неймар не играет с октября прошлого года, когда получил травму крестообразных связок. За время пребывания в клубе футболист сыграл всего 3 матча и отдал 2 результативных передачи. Вернуться на поле бразилец может уже 21 октября в матче Лиги чемпионов Азии, где сыграют «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Аль-Айн» (ОАЭ).

Ранее Неймар посетил боксерский поединок, где ему даже пришлось разнимать драку.