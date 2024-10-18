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18 октября 2024, 17:56 |
484
0

Неймара освистали на теннисном турнире в Саудовской Аравии

Фанаты тенниса не оценили присутствие бразильского футболиста

18 октября 2024, 17:56 |
484
0
Неймара освистали на теннисном турнире в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар посетил выставочный теннисный турнир «6 Kings Slam» в Саудовской Аравии. После матча Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса футболиста освистали местные болельщики. В толпе можно было услышать скандирование имени Криштиану Роналду – соперника Неймара.

Неймар не играет с октября прошлого года, когда получил травму крестообразных связок. За время пребывания в клубе футболист сыграл всего 3 матча и отдал 2 результативных передачи. Вернуться на поле бразилец может уже 21 октября в матче Лиги чемпионов Азии, где сыграют «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Аль-Айн» (ОАЭ).

Ранее Неймар посетил боксерский поединок, где ему даже пришлось разнимать драку.

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Неймар
Микола Титюк Источник: Goal.com
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