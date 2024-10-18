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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 16:55 | Обновлено 18 октября 2024, 16:59
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0

Первый матч после паузы. Составы на игру Колоса и Шахтера

Матч одного из лидеров против аутсайдера

18 октября 2024, 16:55 | Обновлено 18 октября 2024, 16:59
505
0
Первый матч после паузы. Составы на игру Колоса и Шахтера
ФК Шахтер

УПЛ после паузы на матчи сборных возвращается игрой Колоса и Шахтера, которая начнется в 18:00. Наставники определили стартовые составы.

Колос: Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Гагно, Демченко, Алефиренко, Ориховский, Велетень, Боливар

В запасе: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ильин, Диего, Криворучко, Безбородько, Паулаускас

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Эгиналду

В запасе: Фесюн, Франьич, Тобиас, Фарина, Марлон, Назарина, Степаненко, Швед, Кевин, Педриньо, Сикан, Траоре

Шахтер с 16 очками идет 4-м, у Колоса 8 пунктов и 13-е место.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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