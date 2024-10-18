Первый матч после паузы. Составы на игру Колоса и Шахтера

УПЛ после паузы на матчи сборных возвращается игрой Колоса и Шахтера, которая начнется в 18:00. Наставники определили стартовые составы.

Колос: Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Гагно, Демченко, Алефиренко, Ориховский, Велетень, Боливар

В запасе: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ильин, Диего, Криворучко, Безбородько, Паулаускас

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Эгиналду

В запасе: Фесюн, Франьич, Тобиас, Фарина, Марлон, Назарина, Степаненко, Швед, Кевин, Педриньо, Сикан, Траоре

Шахтер с 16 очками идет 4-м, у Колоса 8 пунктов и 13-е место.