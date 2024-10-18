Снигур разгромно проиграла в 1/4 финала 100-тысячника в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 119) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт (WTA 214) за 1 час и 5 минут.

ITF W100 Шрусбери. Хард в помещении. 1/4 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) – 6:2, 6:2

Это была пятая встреча соперниц. Снигур проиграла второй очный поединок.

В полуфинале британского 100-тысячника Вальтерт сыграет против Хезер Уотсон.

Снигур на кортах Шрусбери успела переиграть Эллу Макдональд и Амарни Бэнкс.