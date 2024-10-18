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  4. Снигур разгромно проиграла в 1/4 финала 100-тысячника в Великобритании
ITF
18 октября 2024, 15:52 | Обновлено 18 октября 2024, 15:54
323
3

Снигур разгромно проиграла в 1/4 финала 100-тысячника в Великобритании

Дарья без шансов уступила Симоне Вальтерт на соревнованиях в Шрусбери

18 октября 2024, 15:52 | Обновлено 18 октября 2024, 15:54
323
3
Снигур разгромно проиграла в 1/4 финала 100-тысячника в Великобритании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 119) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт (WTA 214) за 1 час и 5 минут.

ITF W100 Шрусбери. Хард в помещении. 1/4 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) – 6:2, 6:2

Это была пятая встреча соперниц. Снигур проиграла второй очный поединок.

В полуфинале британского 100-тысячника Вальтерт сыграет против Хезер Уотсон.

Снигур на кортах Шрусбери успела переиграть Эллу Макдональд и Амарни Бэнкс.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Дарина стає схожа на механічну ляльку.  З яким виразом на обличчі почала гру, з таким і закінчила, жодних емоцій.
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+2
C.Пеклов
Чергова беззубо-бездарна гра від Дар'ї.Роки їдуть,  прогресу немає.
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