Снигур разгромно проиграла в 1/4 финала 100-тысячника в Великобритании
Дарья без шансов уступила Симоне Вальтерт на соревнованиях в Шрусбери
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 119) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).
В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт (WTA 214) за 1 час и 5 минут.
ITF W100 Шрусбери. Хард в помещении. 1/4 финала
Симона Вальтерт (Швейцария) – Дарья Снигур (Украина) – 6:2, 6:2
Это была пятая встреча соперниц. Снигур проиграла второй очный поединок.
В полуфинале британского 100-тысячника Вальтерт сыграет против Хезер Уотсон.
Снигур на кортах Шрусбери успела переиграть Эллу Макдональд и Амарни Бэнкс.
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