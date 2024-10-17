Снигур пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 119) пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери (Великобритания), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В Британии украинка уже выиграла два матча. В 1-м раунде она одолела Эллу Макдональд (Великобритания, WTA 441) за 49 минут, а в 1/16 финала справилась с еще одной местной девушкой Амарни Бэнкс (WTA 237) за 1 час и 22 минуты.

ITF W100 Шрусбери. Хард в помещении

1/16 финала: Дарья Снигур (Украина) [6] – Элла Макдональд (Великобритания) – 6:0, 6:1

Дарья Снигур (Украина) [6] – Элла Макдональд (Великобритания) – 6:0, 6:1 1/8 финала: Дарья Снигур (Украина) [6] – Амарни Бэнкс (Великобритания) – 6:4, 7:5

До соревнований в Шрусбери Снигур играла на турнире идентичной категории в Корнелье-де-Лебрегате, где уступила Алине Чараевой уже в 1-м раунде.

В четвертьфинале британского 100-тысячника Дарья поборется против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 214).