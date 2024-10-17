Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 в Великобритании
ITF
17 октября 2024, 21:21 | Обновлено 17 октября 2024, 22:07
311
0

Снигур пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 в Великобритании

Дарья на соревнованиях в Шрусбери уже успела переиграть Эллу Макдональд и Амарни Бэнкс

17 октября 2024, 21:21 | Обновлено 17 октября 2024, 22:07
311
0
Снигур пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 в Великобритании
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 119) пробилась в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери (Великобритания), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В Британии украинка уже выиграла два матча. В 1-м раунде она одолела Эллу Макдональд (Великобритания, WTA 441) за 49 минут, а в 1/16 финала справилась с еще одной местной девушкой Амарни Бэнкс (WTA 237) за 1 час и 22 минуты.

ITF W100 Шрусбери. Хард в помещении

  • 1/16 финала: Дарья Снигур (Украина) [6] – Элла Макдональд (Великобритания) – 6:0, 6:1
  • 1/8 финала: Дарья Снигур (Украина) [6] – Амарни Бэнкс (Великобритания) – 6:4, 7:5

До соревнований в Шрусбери Снигур играла на турнире идентичной категории в Корнелье-де-Лебрегате, где уступила Алине Чараевой уже в 1-м раунде.

В четвертьфинале британского 100-тысячника Дарья поборется против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 214).

По теме:
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Снигур проиграла 238-й ракетке без флага на старте 100-тысячника в Испании
Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
Дарья Снигур ITF Шрусбери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 17 октября 2024, 00:01 1
Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?
Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?

Признание получил Жузеп Гвардиола

«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
Бокс | 17 октября 2024, 09:10 0
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым

Американский боксер уверен в победе украинца

Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
Футбол | 17.10.2024, 18:35
Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 17.10.2024, 08:50
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Свентек сообщила о начале сотрудничества с новым тренером
Теннис | 17.10.2024, 11:33
Свентек сообщила о начале сотрудничества с новым тренером
Свентек сообщила о начале сотрудничества с новым тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40 1
Футбол
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
16.10.2024, 05:19 3
Футбол
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
16.10.2024, 20:50 15
Футбол
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
Украинский супертяж рассказал, почему Дюбуа сейчас опаснее Фьюри
15.10.2024, 20:18
Бокс
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 12
Футбол
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 9
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем