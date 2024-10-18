Лига чемпионов18 октября 2024, 16:26 | Обновлено 18 октября 2024, 16:27
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«В первую очередь, думаю о Колосе». Судаков – о матче ЛЧ с Арсеналом
Полузащитник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча против лондонского клуба
18 октября 2024, 16:26 | Обновлено 18 октября 2024, 16:27
109
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:
«В первую очередь, думаю об игре с «Колосом», а потом уже буду готовиться к «Арсеналу».
Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Шахтером» состоится 18 октября в 18:00 по киевскому времени. Проведение поединка против «Арсенала» запланировано на 22 октября 22:00.
После 2 туров Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.
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