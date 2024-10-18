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Лига чемпионов
18 октября 2024, 16:26 | Обновлено 18 октября 2024, 16:27
109
0

«В первую очередь, думаю о Колосе». Судаков – о матче ЛЧ с Арсеналом

Полузащитник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча против лондонского клуба

18 октября 2024, 16:26 | Обновлено 18 октября 2024, 16:27
109
0
«В первую очередь, думаю о Колосе». Судаков – о матче ЛЧ с Арсеналом
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«В первую очередь, думаю об игре с «Колосом», а потом уже буду готовиться к «Арсеналу».

Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Шахтером» состоится 18 октября в 18:00 по киевскому времени. Проведение поединка против «Арсенала» запланировано на 22 октября 22:00.

После 2 туров Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Арсенал Лондон Лига чемпионов Колос Ковалевка Арсенал - Шахтер
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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