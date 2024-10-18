«В первую очередь, думаю о Колосе». Судаков – о матче ЛЧ с Арсеналом

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«В первую очередь, думаю об игре с «Колосом», а потом уже буду готовиться к «Арсеналу».

Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Шахтером» состоится 18 октября в 18:00 по киевскому времени. Проведение поединка против «Арсенала» запланировано на 22 октября 22:00.

После 2 туров Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 27-е место в турнирной таблице, набрав 1 очко.